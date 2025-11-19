Polizeipräsidium Rheinpfalz

POL-PPRP: Versuchter Einbruch in Wohnung - Zeugen gesucht

Ludwigshafen (ots)

Im Zeitraum zwischen Montag (17.11.2025, 14:40 Uhr) und Dienstag (18.11.2025, 7 Uhr), versuchten Unbekannte in eine Wohnung in der Straße An der Großen Blies (nahe Heuweg) einzubrechen. Der Einbruchsversuch scheiterte jedoch.

Wer hat etwas Verdächtiges bemerkt? Hinweise bitte an die Polizeiinspektion Ludwigshafen 1, Telefonnummer 0621 963- 24150 oder per E-Mail piludwigshafen1@polizei.rlp.de .

Original-Content von: Polizeipräsidium Rheinpfalz, übermittelt durch news aktuell