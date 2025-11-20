PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeipräsidium Rheinpfalz

POL-PPRP: Einbruch in Keller - Zeugen gesucht

Ludwigshafen (ots)

Am Mittwoch, 19.11.2025, zwischen 5:30 Uhr und 7 Uhr, drangen bislang unbekannte Täter in ein Mehrfamilienhaus in der Carl-Clemm-Straße (Nähe Hundeauslaufplatz Friesenpark) ein. Die Täter brachen danach in einen Kellerraum ein, entwendeten, nach derzeitigem Ermittlungsstand jedoch nichts. Es entstand ein Sachschaden von 150 Euro entstand.

Hinweise bitte an die Polizeiinspektion Ludwigshafen 2, Telefonnummer 0621 963- 24250 oder per E-Mail piludwigshafen2@polizei.rlp.de .

Polizeipräsidium Rheinpfalz
Lina Werner
Telefon: 0621 963-20022
E-Mail: pprheinpfalz.presse@polizei.rlp.de
https://s.rlp.de/86q

