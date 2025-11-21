Polizeipräsidium Rheinpfalz

POL-PPRP: Unter Drogeneinfluss unterwegs

Ludwigshafen (ots)

Am Donnerstag (20.11.2025), gegen 19:15 Uhr, kontrollierten Polizeikräfte in der Blücherstraße einen 26-jährigen E-Scooter-Fahrer. Hierbei stellten sie fest, dass der Mann unter Cannabis-Einfluss stand. Zudem führte er eine unerlaubte Menge Marihuana (60 Gramm) mit sich. Der Mann wurde zu einer Polizeidienststelle gebracht, wo ihm eine Blutprobe entnommen wurde.

Der Einfluss von Alkohol oder anderen berauschenden Mitteln stellt eine Hauptunfallursache dar. Wer berauscht fährt, gefährdet nicht nur sich, sondern auch Andere. Gegen den unter Drogeneinfluss stehenden Fahrzeugführer wurde ein Ordnungswidrigkeitenverfahren eingeleitet. Außerdem wurde eine Anzeige wegen Verstoßes gegen das Konsumcannabisgesetz erfasst.

Original-Content von: Polizeipräsidium Rheinpfalz, übermittelt durch news aktuell