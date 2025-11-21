Polizeipräsidium Rheinpfalz

POL-PPRP: Fahrzeug aufgebrochen - Zeugen gesucht

Ludwigshafen (ots)

Zwischen Mittwoch (19.11.2025), 18 Uhr, und Donnerstag (20.11.2025), 7 Uhr, brachen Unbekannte einen im Muldenweg abgestellten LKW auf und entwendeten ein Elektrowerkzeug.

Wer hat die Tat beobachtet und kann Hinweise auf die Täter geben? Hinweise bitte an die Polizeiinspektion Ludwigshafen 2, Telefonnummer 0621 963- 24250 oder per E-Mail piludwigshafen2@polizei.rlp.de .

Original-Content von: Polizeipräsidium Rheinpfalz, übermittelt durch news aktuell