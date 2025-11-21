PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeipräsidium Rheinpfalz

POL-PPRP: Fahrzeug aufgebrochen - Zeugen gesucht

Ludwigshafen (ots)

Zwischen Mittwoch (19.11.2025), 18 Uhr, und Donnerstag (20.11.2025), 7 Uhr, brachen Unbekannte einen im Muldenweg abgestellten LKW auf und entwendeten ein Elektrowerkzeug.

Wer hat die Tat beobachtet und kann Hinweise auf die Täter geben? Hinweise bitte an die Polizeiinspektion Ludwigshafen 2, Telefonnummer 0621 963- 24250 oder per E-Mail piludwigshafen2@polizei.rlp.de .

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Rheinpfalz
Bastian Hübner
Telefon: 0621 963-20022
E-Mail: pprheinpfalz.presse@polizei.rlp.de
https://s.rlp.de/86q

Original-Content von: Polizeipräsidium Rheinpfalz

