PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Kreispolizeibehörde Rhein-Sieg-Kreis mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Kreispolizeibehörde Rhein-Sieg-Kreis

POL-SU: Falscher Bankmitarbeiter scheitert an echter Hausbank

Troisdorf (ots)

Am Mittwochnachmittag (19. November) kam es zu einem versuchten Betrug zum Nachteil eines Seniors aus Troisdorf.

Gegen 15:30 Uhr erhielt der Geschädigte einen Anruf eines unbekannten Mannes, der sich als Mitarbeiter seiner Hausbank ausgab. Unter dem Vorwand, die Bankkarte des Seniors sei nicht mehr funktionsfähig und müsse ausgetauscht werden, kündigte der Anrufer an, einen Bankmitarbeiter zur Wohnanschrift zu schicken.

Kurz darauf erschien ein etwa 25-30 Jahre alter, circa 180 cm großer Mann mit schwarzen Haaren an der Haustür. Er trug eine Jeanshose und eine schwarze Jacke und gab sich ebenfalls als Bankmitarbeiter aus. Der Senior händigte dem Unbekannten daraufhin seine EC-Karte aus. Anschließend entfernte sich der Täter in unbekannte Richtung.

Wenig später kontaktierte die echte Hausbank den Senior und teilte mit, dass Unbekannte versucht hatten, eine Überweisung von seinem Konto vorzunehmen. Dieser Versuch konnte jedoch verhindert werden; die EC-Karte des Seniors wurde umgehend gesperrt. Der Geschädigte erstattete daraufhin Anzeige bei der Polizei.

Hinweise der Polizei:

Kommt es zu Anrufen der Polizei, von Bankmitarbeitern oder von angeblicher Verwandtschaft, sollten Sie immer dann misstrauisch werden, wenn das Gegenüber die Herausgabe von Bankdaten, persönlichen Kennwörtern oder Bargeld und Wertgegenständen verlangt. Beenden Sie das Gespräch im Zweifel durch Auflegen. Halten sie Rücksprache über die Ihnen bekannten Servicenummern Ihrer Bank, rufen Sie ihre Verwandten zurück oder kontaktieren Sie die Polizei über die 110. (Re)

Rückfragen bitte an:

Kreispolizeibehörde Rhein-Sieg-Kreis
Pressestelle

Telefon: 02241/541-2222
E-Mail: pressestelle@polizei-rhein-sieg.de

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Rhein-Sieg-Kreis, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Kreispolizeibehörde Rhein-Sieg-Kreis mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Kreispolizeibehörde Rhein-Sieg-Kreis
Weitere Meldungen: Kreispolizeibehörde Rhein-Sieg-Kreis
Alle Meldungen Alle
  • 20.11.2025 – 11:52

    POL-SU: Einbruch in Lebensmittelgeschäft: Täter sägen Loch ins Dach

    Ruppichteroth (ots) - In der Nacht von Dienstag (18. November) auf Mittwoch (19. November) kam es zu einem Einbruch in ein Lebensmittelgeschäft an der Brölstraße in Ruppichteroth. Nach bisherigen Erkenntnissen fuhren unbekannte Täter gegen 02:30 Uhr mit einem bislang nicht identifizierten Fahrzeug auf den Parkplatz des Supermarktes und stellten dieses dort ab. ...

    mehr
  • 19.11.2025 – 12:42

    POL-SU: Festnahme nach versuchtem Handtaschenraub und Diebstahl

    Siegburg (ots) - Am Dienstag (18. November) wurde ein 44-jähriger Mann nach einem versuchten Handtaschenraub sowie einem vorausgegangenen Diebstahlsdelikt in der Siegburger Innenstadt vorläufig festgenommen. Gegen 17:40 Uhr hielt sich eine 19-jährige Frau aus Lohmar am Markt in Siegburg auf. Sie trug eine Umhängetasche über der Schulter, als sich der Tatverdächtige ihr von hinten näherte und versuchte, ihr die ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren