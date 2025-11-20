Kreispolizeibehörde Rhein-Sieg-Kreis

POL-SU: Falscher Bankmitarbeiter scheitert an echter Hausbank

Troisdorf (ots)

Am Mittwochnachmittag (19. November) kam es zu einem versuchten Betrug zum Nachteil eines Seniors aus Troisdorf.

Gegen 15:30 Uhr erhielt der Geschädigte einen Anruf eines unbekannten Mannes, der sich als Mitarbeiter seiner Hausbank ausgab. Unter dem Vorwand, die Bankkarte des Seniors sei nicht mehr funktionsfähig und müsse ausgetauscht werden, kündigte der Anrufer an, einen Bankmitarbeiter zur Wohnanschrift zu schicken.

Kurz darauf erschien ein etwa 25-30 Jahre alter, circa 180 cm großer Mann mit schwarzen Haaren an der Haustür. Er trug eine Jeanshose und eine schwarze Jacke und gab sich ebenfalls als Bankmitarbeiter aus. Der Senior händigte dem Unbekannten daraufhin seine EC-Karte aus. Anschließend entfernte sich der Täter in unbekannte Richtung.

Wenig später kontaktierte die echte Hausbank den Senior und teilte mit, dass Unbekannte versucht hatten, eine Überweisung von seinem Konto vorzunehmen. Dieser Versuch konnte jedoch verhindert werden; die EC-Karte des Seniors wurde umgehend gesperrt. Der Geschädigte erstattete daraufhin Anzeige bei der Polizei.

Hinweise der Polizei:

Kommt es zu Anrufen der Polizei, von Bankmitarbeitern oder von angeblicher Verwandtschaft, sollten Sie immer dann misstrauisch werden, wenn das Gegenüber die Herausgabe von Bankdaten, persönlichen Kennwörtern oder Bargeld und Wertgegenständen verlangt. Beenden Sie das Gespräch im Zweifel durch Auflegen. Halten sie Rücksprache über die Ihnen bekannten Servicenummern Ihrer Bank, rufen Sie ihre Verwandten zurück oder kontaktieren Sie die Polizei über die 110. (Re)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Rhein-Sieg-Kreis, übermittelt durch news aktuell