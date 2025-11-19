PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Kreispolizeibehörde Rhein-Sieg-Kreis mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Kreispolizeibehörde Rhein-Sieg-Kreis

POL-SU: Festnahme nach versuchtem Handtaschenraub und Diebstahl

Siegburg (ots)

Am Dienstag (18. November) wurde ein 44-jähriger Mann nach einem versuchten Handtaschenraub sowie einem vorausgegangenen Diebstahlsdelikt in der Siegburger Innenstadt vorläufig festgenommen.

Gegen 17:40 Uhr hielt sich eine 19-jährige Frau aus Lohmar am Markt in Siegburg auf. Sie trug eine Umhängetasche über der Schulter, als sich der Tatverdächtige ihr von hinten näherte und versuchte, ihr die Tasche zu entreißen. Die junge Frau wehrte sich energisch, sodass der Mann nicht an die Wertgegenstände gelangen konnte. Mehrere Zeugen wurden auf den Vorfall aufmerksam und verständigten umgehend die Polizei.

Als der Tatverdächtige den herannahenden Streifenwagen bemerkte, ließ er von der Tasche ab und versuchte zu flüchten. Die eingesetzten Polizeibeamten konnten den Mann jedoch kurze Zeit später widerstandslos stellen und vorläufig festnehmen. Die 19-Jährige blieb unverletzt.

Während der polizeilichen Maßnahmen sprach ein Mitarbeiter einer nahegelegenen Buchhandlung die Beamten an. Er teilte mit, von einer Zeugin erfahren zu haben, dass etwa zwei Stunden zuvor ein Buch aus der Auslage des Geschäfts entwendet worden sei. Die Beschreibung des mutmaßlichen Täters passte auf den festgenommenen 44-Jährigen. Bei der Durchsuchung fanden die Polizisten tatsächlich ein Buch, das eindeutig der betreffenden Filiale zugeordnet werden konnte. Es wurde sichergestellt und dem Geschäft übergeben.

Der polizeibekannte Mann, der bereits wegen Eigentumsdelikten in Erscheinung getreten ist, wurde vorläufig festgenommen. Nach Abschluss der kriminalpolizeilichen Maßnahmen wird er am heutigen Tag einem Haftrichter vorgeführt. Ein Ergebnis steht derzeit noch aus. Der Festgenommene muss sich nun wegen des Verdachts des Diebstahls sowie des versuchten Raubes verantworten. (Re)

Rückfragen bitte an:

Kreispolizeibehörde Rhein-Sieg-Kreis
Pressestelle

Telefon: 02241/541-2222
E-Mail: pressestelle@polizei-rhein-sieg.de

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Rhein-Sieg-Kreis, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Kreispolizeibehörde Rhein-Sieg-Kreis mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Kreispolizeibehörde Rhein-Sieg-Kreis
Weitere Meldungen: Kreispolizeibehörde Rhein-Sieg-Kreis
Alle Meldungen Alle
  • 19.11.2025 – 12:35

    POL-SU: Senior verliert mehrere tausend Euro durch Anlagebetrug

    Sankt Augustin (ots) - Ein Senior aus Sankt Augustin ist zwischen Mitte Oktober und Mitte November Opfer eines Anlagebetrugs geworden. Der Mann wurde dazu verleitet, insgesamt mehrere tausend Euro in vermeintliche Kryptowährungsanlagen zu investieren. Nach bisherigen Erkenntnissen wurde der Geschädigte im Internet auf eine Plattform aufmerksam, die hohe Gewinne innerhalb kurzer Zeit versprach. Nachdem er dort einem Link ...

    mehr
  • 19.11.2025 – 11:53

    POL-SU: Autofahrerin von Parkeinweiser bestohlen

    Troisdorf (ots) - Am Dienstagmittag (18. November) wurde eine 85-jährige Autofahrerin Opfer eines Diebstahls. Die Seniorin wollte gegen 13:00 Uhr mit ihrem Auto aus einem Parkplatz einer Bankfiliale an der Lohmarer Straße in Troisdorf ausparken. Dabei stieß sie mit einem Rad gegen den Bordstein. Ein etwa 50-jähriger Mann öffnete die Beifahrertür und bot seine Hilfe an. Er forderte die 85-Jährige auf, die linke ...

    mehr
  • 19.11.2025 – 11:50

    POL-SU: Polizei nimmt gesuchten Ladendieb fest

    Troisdorf (ots) - Am Dienstagvormittag (18. November) alarmierten die Betreiber einer Selbstbedienungsbäckerei in Troisdorf die Polizei. Ein Mann hatte sich mit Brötchen und Getränken eingedeckt und verzehrte diese vor der Tür, ohne zu bezahlen. Auf Nachfrage der Angestellten, wann er die Waren bezahlen wolle, antwortete der 48-jährige Siegburger, dass ein anderer Kunde die Rechnung übernommen habe. Eine ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren