Kreispolizeibehörde Rhein-Sieg-Kreis

POL-SU: Festnahme nach versuchtem Handtaschenraub und Diebstahl

Siegburg (ots)

Am Dienstag (18. November) wurde ein 44-jähriger Mann nach einem versuchten Handtaschenraub sowie einem vorausgegangenen Diebstahlsdelikt in der Siegburger Innenstadt vorläufig festgenommen.

Gegen 17:40 Uhr hielt sich eine 19-jährige Frau aus Lohmar am Markt in Siegburg auf. Sie trug eine Umhängetasche über der Schulter, als sich der Tatverdächtige ihr von hinten näherte und versuchte, ihr die Tasche zu entreißen. Die junge Frau wehrte sich energisch, sodass der Mann nicht an die Wertgegenstände gelangen konnte. Mehrere Zeugen wurden auf den Vorfall aufmerksam und verständigten umgehend die Polizei.

Als der Tatverdächtige den herannahenden Streifenwagen bemerkte, ließ er von der Tasche ab und versuchte zu flüchten. Die eingesetzten Polizeibeamten konnten den Mann jedoch kurze Zeit später widerstandslos stellen und vorläufig festnehmen. Die 19-Jährige blieb unverletzt.

Während der polizeilichen Maßnahmen sprach ein Mitarbeiter einer nahegelegenen Buchhandlung die Beamten an. Er teilte mit, von einer Zeugin erfahren zu haben, dass etwa zwei Stunden zuvor ein Buch aus der Auslage des Geschäfts entwendet worden sei. Die Beschreibung des mutmaßlichen Täters passte auf den festgenommenen 44-Jährigen. Bei der Durchsuchung fanden die Polizisten tatsächlich ein Buch, das eindeutig der betreffenden Filiale zugeordnet werden konnte. Es wurde sichergestellt und dem Geschäft übergeben.

Der polizeibekannte Mann, der bereits wegen Eigentumsdelikten in Erscheinung getreten ist, wurde vorläufig festgenommen. Nach Abschluss der kriminalpolizeilichen Maßnahmen wird er am heutigen Tag einem Haftrichter vorgeführt. Ein Ergebnis steht derzeit noch aus. Der Festgenommene muss sich nun wegen des Verdachts des Diebstahls sowie des versuchten Raubes verantworten. (Re)

