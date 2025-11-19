PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Kreispolizeibehörde Rhein-Sieg-Kreis mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Kreispolizeibehörde Rhein-Sieg-Kreis

POL-SU: Senior verliert mehrere tausend Euro durch Anlagebetrug

Sankt Augustin (ots)

Ein Senior aus Sankt Augustin ist zwischen Mitte Oktober und Mitte November Opfer eines Anlagebetrugs geworden. Der Mann wurde dazu verleitet, insgesamt mehrere tausend Euro in vermeintliche Kryptowährungsanlagen zu investieren.

Nach bisherigen Erkenntnissen wurde der Geschädigte im Internet auf eine Plattform aufmerksam, die hohe Gewinne innerhalb kurzer Zeit versprach. Nachdem er dort einem Link gefolgt war, erhielt er einen Anruf eines unbekannten Mannes, der sich als Anlageberater ausgab. Im weiteren Gespräch täuschte der Anrufer vor, für den Senior ein Kryptowährungskonto eingerichtet zu haben, auf das dieser zunächst 500 Euro überweisen sollte.

In den darauffolgenden Wochen gelang es dem Täter, den Senior zur Überweisung weiterer 10.000 Euro zu bewegen. Unter dem Vorwand, das Geld sei nicht angekommen, forderte der Unbekannte erneut Zahlungen - zunächst 19.000 Euro und später nochmals 10.000 Euro.

Da die versprochenen Gewinne ausblieben und der Verdacht eines Betrugs zunahm, wandte sich der Senior schließlich an die Polizei und erstattete Anzeige.

   Die Polizei rät:
   - Personen, die sie auf virtuellen Plattformen kennenlernen, sind 
     nicht immer die, die sie vorgeben zu sein.
   - Seien Sie misstrauisch, wenn ungewöhnlich hohe Gewinne 
     versprochen werden.
   - Schließen Sie Investments nur bei Banken oder Sparkassen ab, bei
     denen eine europäische Einlagensicherung besteht.
   - Spekulationen mit Kryptowährungen unterliegen generell sehr 
     großen Risiken.
   - Die Durchsetzung zivilrechtlicher Forderungen gegenüber 
     ausländischen Vertragspartnern ist sehr schwer bis unmöglich.
   - Achten Sie bei Internetangeboten auf ein nachvollziehbares 
     Impressum.
   - Seien Sie vorsichtig bei der Herausgabe persönlicher Daten.
   - Die Verbraucherzentrale bietet zu diesen und anderen Themen 
     Beratungsangebote an.
   - Erstatten Sie im Schadensfall Anzeige.

Weitere Informationen: https://www.polizei-beratung.de/startseite-und-aktionen/aktuelles/detailansicht/vorsicht-vor-online-anlagebetrug/ (Re)

Rückfragen bitte an:

Kreispolizeibehörde Rhein-Sieg-Kreis
Pressestelle

Telefon: 02241/541-2222
E-Mail: pressestelle@polizei-rhein-sieg.de

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Rhein-Sieg-Kreis, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Kreispolizeibehörde Rhein-Sieg-Kreis mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Kreispolizeibehörde Rhein-Sieg-Kreis
Weitere Meldungen: Kreispolizeibehörde Rhein-Sieg-Kreis
Alle Meldungen Alle
  • 19.11.2025 – 11:53

    POL-SU: Autofahrerin von Parkeinweiser bestohlen

    Troisdorf (ots) - Am Dienstagmittag (18. November) wurde eine 85-jährige Autofahrerin Opfer eines Diebstahls. Die Seniorin wollte gegen 13:00 Uhr mit ihrem Auto aus einem Parkplatz einer Bankfiliale an der Lohmarer Straße in Troisdorf ausparken. Dabei stieß sie mit einem Rad gegen den Bordstein. Ein etwa 50-jähriger Mann öffnete die Beifahrertür und bot seine Hilfe an. Er forderte die 85-Jährige auf, die linke ...

    mehr
  • 19.11.2025 – 11:50

    POL-SU: Polizei nimmt gesuchten Ladendieb fest

    Troisdorf (ots) - Am Dienstagvormittag (18. November) alarmierten die Betreiber einer Selbstbedienungsbäckerei in Troisdorf die Polizei. Ein Mann hatte sich mit Brötchen und Getränken eingedeckt und verzehrte diese vor der Tür, ohne zu bezahlen. Auf Nachfrage der Angestellten, wann er die Waren bezahlen wolle, antwortete der 48-jährige Siegburger, dass ein anderer Kunde die Rechnung übernommen habe. Eine ...

    mehr
  • 18.11.2025 – 13:07

    POL-SU: Fußgängerin beim Abbiegen übersehen

    Lohmar (ots) - Am Montagmorgen (17. November) wurde eine 30-jährige Fußgängerin bei einem Verkehrsunfall im Kreuzungsbereich Höhenstraße / L 288 / L 84 / Pützrather Weg in Lohmar verletzt. Gegen 06:00 Uhr wollte die Lohmarerin die L 288 an der Fußgängerfurt bei Grünlicht überqueren. Zeitgleich befuhr ein 34-jähriger Rösrather mit seinem Fiat die Höhenstraße in Richtung der Kreuzung und bog - ebenfalls bei ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren