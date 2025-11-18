PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Kreispolizeibehörde Rhein-Sieg-Kreis

POL-SU: Fußgängerin beim Abbiegen übersehen

Lohmar (ots)

Am Montagmorgen (17. November) wurde eine 30-jährige Fußgängerin bei einem Verkehrsunfall im Kreuzungsbereich Höhenstraße / L 288 / L 84 / Pützrather Weg in Lohmar verletzt.

Gegen 06:00 Uhr wollte die Lohmarerin die L 288 an der Fußgängerfurt bei Grünlicht überqueren. Zeitgleich befuhr ein 34-jähriger Rösrather mit seinem Fiat die Höhenstraße in Richtung der Kreuzung und bog - ebenfalls bei für ihn angezeigtem Grünlicht - nach links auf die L 288 ab. Dabei kam es zum Zusammenstoß mit der Fußgängerin. Die Frau stürzte und erlitt leichte Verletzungen.

Nach einer medizinischen Erstversorgung vor Ort wurde die Verletzte mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht. Der Autofahrer blieb unverletzt. Am Fiat entstand ein Sachschaden in Höhe von mehreren hundert Euro.

Das Verkehrskommissariat der Polizei im Rhein-Sieg-Kreis hat die Ermittlungen zum Unfallhergang aufgenommen. Gegen den 34-jährigen Fahrer wird wegen des Verdachts der fahrlässigen Körperverletzung im Straßenverkehr ermittelt. (Re)

Rückfragen bitte an:

Kreispolizeibehörde Rhein-Sieg-Kreis
Pressestelle

Telefon: 02241/541-2222
E-Mail: pressestelle@polizei-rhein-sieg.de

