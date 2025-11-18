PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Kreispolizeibehörde Rhein-Sieg-Kreis mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Kreispolizeibehörde Rhein-Sieg-Kreis

POL-SU: Dementer Senior wird Opfer von Betrügern

Hennef (ots)

Am Montag (17. November) erstattete ein Hennefer Anzeige, da sein an Demenz erkrankter Vater augenscheinlich Opfer eines Trickbetrügers geworden war. Der 87-Jährige verließ am Nachmittag gegen 13:40 Uhr mit einer unbekannten männlichen Person die Wohnanschrift in Hennef-Lauthausen. Gemeinsam fuhr man dann nach ersten Erkenntnissen zu einer Bankfiliale in Hennef an der Frankfurter Straße. Dort hob der Senior im Beisein des Unbekannten einen vierstelligen Betrag von seinem Konto ab, den der Fremde an sich nahm. Anschließend brachte der Tatverdächtige den 87-Jährigen wieder zu dessen Zuhause und entfernte sich dann mitsamt dem Geld in unbekannte Richtung. Der Verdächtige wird als ebenfalls lebensälter und um die 70 Jahre alt beschrieben. Die Kriminalpolizei in Siegburg hat die weiteren Ermittlungen im Rahmen einer Betrugsanzeige aufgenommen. Hinweise zu Tat oder Täter nimmt die Polizei unter 02241 541-3121 entgegen. (Uhl)

Rückfragen bitte an:

Kreispolizeibehörde Rhein-Sieg-Kreis
Pressestelle

Telefon: 02241/541-2222
E-Mail: pressestelle@polizei-rhein-sieg.de

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Rhein-Sieg-Kreis, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Kreispolizeibehörde Rhein-Sieg-Kreis mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Kreispolizeibehörde Rhein-Sieg-Kreis
Weitere Meldungen: Kreispolizeibehörde Rhein-Sieg-Kreis
Alle Meldungen Alle
  • 18.11.2025 – 10:09

    POL-SU: Räder von Auto gestohlen / Weiterer Pkw beschädigt

    Sankt Augustin (ots) - In Sankt Augustin wurden Räder von einem Auto gestohlen. Ein weiterer Pkw wurde beschädigt. Das Fahrzeug war auf dem Gelände eines Autohändlers an der Einsteinstraße im Ortsteil Menden abgestellt. In der Zeit von Samstag (15. November), 14:00 Uhr und Montag (17. November), 07:30 Uhr gelangten ein oder mehrere bislang Unbekannte auf den umzäunten Außenbereich der Firma. Dazu durchtrennten sie ...

    mehr
  • 17.11.2025 – 12:22

    POL-SU: Zwei Verletzte nach Verkehrsunfall auf der B 478

    Ruppichteroth (ots) - Am Sonntagmorgen (16. November) kam es auf der Bundesstraße 478 (B 478) in Ruppichteroth zu einem schweren Verkehrsunfall, bei dem zwei junge Frauen verletzt wurden. Gegen 09:45 Uhr befuhr eine 19-jährige Fahrerin aus Waldbröl mit ihrem Suzuki die B 478 aus Richtung L 312 kommend in Fahrtrichtung Oelerother Straße. Auf dem Beifahrersitz befand sich ihre 20-jährige Freundin aus Nümbrecht. Auf ...

    mehr
  • 17.11.2025 – 12:16

    POL-SU: Alkoholisierter Autofahrer gestoppt - Führerschein beschlagnahmt, Blutprobe entnommen

    Hennef (ots) - Am Samstag (15. November), gegen 14:30 Uhr, meldete eine Verkehrsteilnehmerin der Polizei ein verdächtiges Fahrzeug auf der Frankfurter Straße in Hennef. Die Zeugin gab an, dass der Pkw deutlich schneller als die erlaubten 50 km/h unterwegs war, dabei Schlangenlinien fuhr und zeitweise in den Gegenverkehr geriet. Auch die alarmierten Polizeibeamten ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren