Kreispolizeibehörde Rhein-Sieg-Kreis

POL-SU: Dementer Senior wird Opfer von Betrügern

Hennef (ots)

Am Montag (17. November) erstattete ein Hennefer Anzeige, da sein an Demenz erkrankter Vater augenscheinlich Opfer eines Trickbetrügers geworden war. Der 87-Jährige verließ am Nachmittag gegen 13:40 Uhr mit einer unbekannten männlichen Person die Wohnanschrift in Hennef-Lauthausen. Gemeinsam fuhr man dann nach ersten Erkenntnissen zu einer Bankfiliale in Hennef an der Frankfurter Straße. Dort hob der Senior im Beisein des Unbekannten einen vierstelligen Betrag von seinem Konto ab, den der Fremde an sich nahm. Anschließend brachte der Tatverdächtige den 87-Jährigen wieder zu dessen Zuhause und entfernte sich dann mitsamt dem Geld in unbekannte Richtung. Der Verdächtige wird als ebenfalls lebensälter und um die 70 Jahre alt beschrieben. Die Kriminalpolizei in Siegburg hat die weiteren Ermittlungen im Rahmen einer Betrugsanzeige aufgenommen. Hinweise zu Tat oder Täter nimmt die Polizei unter 02241 541-3121 entgegen. (Uhl)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Rhein-Sieg-Kreis, übermittelt durch news aktuell