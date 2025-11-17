Kreispolizeibehörde Rhein-Sieg-Kreis

POL-SU: Zwei Verletzte nach Verkehrsunfall auf der B 478

Ruppichteroth (ots)

Am Sonntagmorgen (16. November) kam es auf der Bundesstraße 478 (B 478) in Ruppichteroth zu einem schweren Verkehrsunfall, bei dem zwei junge Frauen verletzt wurden.

Gegen 09:45 Uhr befuhr eine 19-jährige Fahrerin aus Waldbröl mit ihrem Suzuki die B 478 aus Richtung L 312 kommend in Fahrtrichtung Oelerother Straße. Auf dem Beifahrersitz befand sich ihre 20-jährige Freundin aus Nümbrecht. Auf einer geraden Strecke kam die Fahrerin aus bislang ungeklärter Ursache nach rechts von der Fahrbahn ab und prallte frontal gegen einen Baum. Durch die Wucht des Aufpralls wurde das Fahrzeug zurück auf die Fahrbahn geschleudert und kam dort zum Stillstand.

Die Fahrerin erlitt leichte Verletzungen, ihre Beifahrerin wurde schwer verletzt. Nach notärztlicher Erstversorgung an der Unfallstelle wurden beide Frauen mit Rettungswagen in umliegende Krankenhäuser gebracht.

Der Suzuki war nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden. Es entstand ein Sachschaden in Höhe von mehreren tausend Euro. Das Verkehrskommissariat der Polizei im Rhein-Sieg-Kreis hat die Ermittlungen zur Unfallursache aufgenommen. Gegen die 19-jährige Waldbrölerin wurde ein Ermittlungsverfahren wegen des Verdachts der fahrlässigen Körperverletzung eingeleitet. (Re)

