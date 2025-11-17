Kreispolizeibehörde Rhein-Sieg-Kreis

POL-SU: Alkoholisierter Autofahrer gestoppt - Führerschein beschlagnahmt, Blutprobe entnommen

Hennef (ots)

Am Samstag (15. November), gegen 14:30 Uhr, meldete eine Verkehrsteilnehmerin der Polizei ein verdächtiges Fahrzeug auf der Frankfurter Straße in Hennef. Die Zeugin gab an, dass der Pkw deutlich schneller als die erlaubten 50 km/h unterwegs war, dabei Schlangenlinien fuhr und zeitweise in den Gegenverkehr geriet.

Auch die alarmierten Polizeibeamten konnten die auffällige Fahrweise bestätigen. Auf der Straße "An der Brölbahn" gelang es ihnen schließlich, den Wagen zu stoppen und den Fahrer zu kontrollieren. Bei dem 48-jährigen Hennefer stellten die Einsatzkräfte deutlichen Alkoholgeruch fest. Zudem zeigte der Mann nach dem Aussteigen erhebliche Gleichgewichtsprobleme und hatte Schwierigkeiten, verständlich zu sprechen.

Ein durchgeführter Atemalkoholtest bestätigte den Verdacht: Der Vortest ergab einen Wert von knapp 3 Promille.

Dem Fahrer wurde daraufhin in einem Krankenhaus eine Blutprobe entnommen. Sein Führerschein wurde sichergestellt und ihm die Weiterfahrt untersagt. Der 48-Jährige muss sich nun wegen des Verdachts des Fahrens unter Alkoholeinfluss verantworten. (Re)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Rhein-Sieg-Kreis, übermittelt durch news aktuell