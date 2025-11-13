Kreispolizeibehörde Rhein-Sieg-Kreis

POL-SU: Homejacking - Hochwertiger BMW nach Wohnungseinbruch gestohlen

Bild-Infos

Download

Eitorf (ots)

Unbekannte brachen in der Nacht zu Donnerstag, dem 13. November, vermutlich zwischen Mitternacht und 05:00 Uhr, in ein Einfamilienhaus in der Dechant-Lapp-Straße in Eitorf ein. Die Täter öffneten gewaltsam die Hauseingangstür und stahlen den Schlüsselkasten aus dem Hausflur. Mit den originalen Fahrzeugschlüsseln fuhren sie den neuwertigen BMW SUV der Familie weg. Der auffällige rot-orangefarbene BMW X5 mit dem amtlichen Kennzeichen SU-SI 119 E hat einen Wert von rund 100.000 Euro.

Die Polizei bittet unter der Rufnummer 02241 541-3421 um Hinweise zur Tat oder zum Verbleib des Autos. (Bi)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Rhein-Sieg-Kreis, übermittelt durch news aktuell