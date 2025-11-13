Kreispolizeibehörde Rhein-Sieg-Kreis

POL-SU: Mutmaßlich gefälschter Ausweis vorgelegt - Verfahren wegen Urkundenfälschung eingeleitet

Niederkassel (ots)

Ein 33-jähriger Mann aus der Republik Moldau legte am Dienstag, den 11. November, bei einem Termin im Bürgeramt der Stadt Niederkassel seinen Ausweis vor. Die zuständige Sachbearbeiterin fand die moldawische ID-Karte verdächtig und rief die Polizei. Die Beamten zweifelten ebenfalls an der Echtheit des Dokuments, konnten jedoch vor Ort keine Prüfung durchführen.

Eine Bekannte des Mannes, die als Dolmetscherin fungierte, half bei der Kommunikation. Die Beamten forderten den 33-Jährigen auf, zur Dienststelle zu folgen. Er fuhr mit seinem Auto hinter dem Streifenwagen her.

Auf der Dienststelle überprüften die Beamten seine Papiere und stellten fest, dass sowohl die ID-Karte als auch der Führerschein Fälschungsmerkmale aufwiesen. Die Polizei leitete ein Ermittlungsverfahren wegen des Verdachts der Urkundenfälschung und Fahrens ohne Fahrerlaubnis ein. (Bi)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Rhein-Sieg-Kreis, übermittelt durch news aktuell