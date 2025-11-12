PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Kreispolizeibehörde Rhein-Sieg-Kreis

POL-SU: Einbruch in Einfamilienhaus - Polizei sucht Zeugen

Lohmar (ots)

In der Nacht von Montag (10. November) auf Dienstag (11. November) drangen bislang unbekannte Täter in ein Einfamilienhaus an der Straße "In den Weingärten" in Lohmar ein.

Nach bisherigen Erkenntnissen gelangten die Täter zwischen 20:30 Uhr und 08:30 Uhr über ein Gartentor auf das Grundstück. Anschließend hebelten sie gewaltsam ein Küchenfenster auf, um in das Wohnhaus zu gelangen.

Im Inneren durchsuchten die Einbrecher mehrere Räume nach Wertgegenständen. Nach derzeitigem Stand wurde jedoch nichts entwendet.

Die Kriminalpolizei im Rhein-Sieg-Kreis hat die Ermittlungen wegen des Verdachts des Wohnungseinbruchdiebstahls aufgenommen.

Zeuginnen und Zeugen, die verdächtige Beobachtungen gemacht haben oder Hinweise zu den Tätern geben können, werden gebeten, sich bei der Polizei unter der Rufnummer 02241 541-3121 zu melden.

Hinweis der Polizei:

Zum Thema Einbruchschutz erhalten Sie kostenlos Beratung durch Spezialisten der Kriminalpolizei in Siegburg. Kontaktieren sie für weitere Informationen oder Termine 02241 541-4777 oder vorbeugung-su@polizei.nrw.de #RiegelVor (Sw)

Rückfragen bitte an:

Kreispolizeibehörde Rhein-Sieg-Kreis
Pressestelle

Telefon: 02241/541-2222
E-Mail: pressestelle@polizei-rhein-sieg.de

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Rhein-Sieg-Kreis, übermittelt durch news aktuell

