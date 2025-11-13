Kreispolizeibehörde Rhein-Sieg-Kreis

POL-SU: Öffentlichkeitsfahndung - Fotos von Geschäftseinbrechern veröffentlicht

Siegburg (ots)

Anfang April 2025 berichteten wir über einen Einbruch in ein Mobilfunkgeschäft in der Siegburger Innenstadt (https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/65853/6007748). In der Nacht zum 5. April warfen Einbrecher mit einem Gullideckel die Schaufensterscheibe ein und stahlen mehrere Vorführ-Smartphones. Einer der Diebe verletzte sich vermutlich an der Glasscheibe.

Trotz intensiver Ermittlungen blieben die Täter, die die Videoüberwachung des Geschäfts an der Kaiserstraße aufzeichnete, bisher unbekannt. Ein richterlicher Beschluss erlaubt nun die Veröffentlichung der Überwachungsbilder zur Öffentlichkeitsfahndung.

Wer erkennt die abgebildeten Personen? Wer kann Angaben zu ihrer Identität, ihrem Aufenthaltsort oder zu Kontaktpersonen machen? Hinweise bitte an die Polizei unter der Rufnummer 02241 541-3121.

Die Bilder sind im Fahndungsportal der Polizei NRW unter https://polizei.nrw/fahndung/186052 einsehbar. (Bi)

