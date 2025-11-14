Kreispolizeibehörde Rhein-Sieg-Kreis

POL-SU: Verkehrsunfall mit zwei beteiligten Fahrzeugen - eine Person verletzt

Much (ots)

Am Donnerstag (13. November) kam es um 15:30 Uhr im Kreuzungsbereich Landesstraße 312 (L 312) / Landesstraße 350 (L 350) in Much zu einem Verkehrsunfall mit zwei beteiligten Fahrzeugen, bei dem eine 81 Jahre alte Frau aus Lohmar verletzt wurde.

Nach bisherigen Erkenntnissen befuhr ein 51-jähriger Mann mit seinem Lkw die L 350 aus Richtung Ruppichteroth-Bröleck in Fahrtrichtung Much-Bruchhausen. Zeitgleich befuhr die 81-Jährige mit ihrem Opel die L 312 aus Ruppichteroth-Retscheroth kommend in Fahrtrichtung L 350. Als sie in den Kreuzungsbereich einfuhr, kam es zum Zusammenstoß mit dem vorfahrtsberechtigen Lkw-Fahrer.

Die 81-Jährige erlitt leichte Verletzungen und wurde nach einer Erstversorgung an der Unfallstelle mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht. Der 51-Jährige blieb unverletzt. An beiden Fahrzeugen entstand Sachschaden in Höhe von mehreren tausend Euro. Der Opel der 81-Jährigen war nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden.

Das Verkehrskommissariat der Polizei im Rhein-Sieg-Kreis hat die weiteren Ermittlungen zum Unfallhergang aufgenommen. Auslaufende Betriebsstoffe wurden durch die Feuerwehr abgestreut. (Sw)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Rhein-Sieg-Kreis, übermittelt durch news aktuell