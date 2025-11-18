Kreispolizeibehörde Rhein-Sieg-Kreis

POL-SU: Räder von Auto gestohlen

Weiterer Pkw beschädigt

Sankt Augustin (ots)

In Sankt Augustin wurden Räder von einem Auto gestohlen. Ein weiterer Pkw wurde beschädigt. Das Fahrzeug war auf dem Gelände eines Autohändlers an der Einsteinstraße im Ortsteil Menden abgestellt. In der Zeit von Samstag (15. November), 14:00 Uhr und Montag (17. November), 07:30 Uhr gelangten ein oder mehrere bislang Unbekannte auf den umzäunten Außenbereich der Firma. Dazu durchtrennten sie eines der Zaunelemente. An einem dahinter geparkten Opel schlugen sie die Scheibe der Fahrertür ein, lösten die Handbremse und rollten den Wagen ein Stück vom Zaun weg - offenbar um besser hindurchgelangen zu können. Einen Renault-Kadjar bockten die Tatverdächtigen an der Hinterachse auf Pflastersteinen auf, um an die Hinterreifen mit Felgen zu gelangen. Mit den beiden Rädern entkamen der oder die Täter unerkannt. Der Wert der Beute wurde auf einen mittleren dreistelligen Eurobetrag geschätzt, während sich der entstandene Sachschaden im vierstelligen Bereich befinden dürfte. Wer im genannten Tatzeitraum etwas Verdächtiges beobachtet hat und Hinweise zu Tätern oder zum Verbleib des Diebesguts machen kann, meldet sich bitte unter 02241 541-3321. (Uhl)

