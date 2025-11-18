PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Kreispolizeibehörde Rhein-Sieg-Kreis mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Kreispolizeibehörde Rhein-Sieg-Kreis

POL-SU: Räder von Auto gestohlen
Weiterer Pkw beschädigt

Sankt Augustin (ots)

In Sankt Augustin wurden Räder von einem Auto gestohlen. Ein weiterer Pkw wurde beschädigt. Das Fahrzeug war auf dem Gelände eines Autohändlers an der Einsteinstraße im Ortsteil Menden abgestellt. In der Zeit von Samstag (15. November), 14:00 Uhr und Montag (17. November), 07:30 Uhr gelangten ein oder mehrere bislang Unbekannte auf den umzäunten Außenbereich der Firma. Dazu durchtrennten sie eines der Zaunelemente. An einem dahinter geparkten Opel schlugen sie die Scheibe der Fahrertür ein, lösten die Handbremse und rollten den Wagen ein Stück vom Zaun weg - offenbar um besser hindurchgelangen zu können. Einen Renault-Kadjar bockten die Tatverdächtigen an der Hinterachse auf Pflastersteinen auf, um an die Hinterreifen mit Felgen zu gelangen. Mit den beiden Rädern entkamen der oder die Täter unerkannt. Der Wert der Beute wurde auf einen mittleren dreistelligen Eurobetrag geschätzt, während sich der entstandene Sachschaden im vierstelligen Bereich befinden dürfte. Wer im genannten Tatzeitraum etwas Verdächtiges beobachtet hat und Hinweise zu Tätern oder zum Verbleib des Diebesguts machen kann, meldet sich bitte unter 02241 541-3321. (Uhl)

Rückfragen bitte an:

Kreispolizeibehörde Rhein-Sieg-Kreis
Pressestelle

Telefon: 02241/541-2222
E-Mail: pressestelle@polizei-rhein-sieg.de

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Rhein-Sieg-Kreis, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Kreispolizeibehörde Rhein-Sieg-Kreis mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Kreispolizeibehörde Rhein-Sieg-Kreis
Weitere Meldungen: Kreispolizeibehörde Rhein-Sieg-Kreis
Alle Meldungen Alle
  • 17.11.2025 – 12:22

    POL-SU: Zwei Verletzte nach Verkehrsunfall auf der B 478

    Ruppichteroth (ots) - Am Sonntagmorgen (16. November) kam es auf der Bundesstraße 478 (B 478) in Ruppichteroth zu einem schweren Verkehrsunfall, bei dem zwei junge Frauen verletzt wurden. Gegen 09:45 Uhr befuhr eine 19-jährige Fahrerin aus Waldbröl mit ihrem Suzuki die B 478 aus Richtung L 312 kommend in Fahrtrichtung Oelerother Straße. Auf dem Beifahrersitz befand sich ihre 20-jährige Freundin aus Nümbrecht. Auf ...

    mehr
  • 17.11.2025 – 12:16

    POL-SU: Alkoholisierter Autofahrer gestoppt - Führerschein beschlagnahmt, Blutprobe entnommen

    Hennef (ots) - Am Samstag (15. November), gegen 14:30 Uhr, meldete eine Verkehrsteilnehmerin der Polizei ein verdächtiges Fahrzeug auf der Frankfurter Straße in Hennef. Die Zeugin gab an, dass der Pkw deutlich schneller als die erlaubten 50 km/h unterwegs war, dabei Schlangenlinien fuhr und zeitweise in den Gegenverkehr geriet. Auch die alarmierten Polizeibeamten ...

    mehr
  • 14.11.2025 – 11:33

    POL-SU: Verkehrsunfall mit zwei beteiligten Fahrzeugen - eine Person verletzt

    Much (ots) - Am Donnerstag (13. November) kam es um 15:30 Uhr im Kreuzungsbereich Landesstraße 312 (L 312) / Landesstraße 350 (L 350) in Much zu einem Verkehrsunfall mit zwei beteiligten Fahrzeugen, bei dem eine 81 Jahre alte Frau aus Lohmar verletzt wurde. Nach bisherigen Erkenntnissen befuhr ein 51-jähriger Mann mit seinem Lkw die L 350 aus Richtung ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren