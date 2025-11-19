Kreispolizeibehörde Rhein-Sieg-Kreis

POL-SU: Polizei nimmt gesuchten Ladendieb fest

Troisdorf (ots)

Am Dienstagvormittag (18. November) alarmierten die Betreiber einer Selbstbedienungsbäckerei in Troisdorf die Polizei. Ein Mann hatte sich mit Brötchen und Getränken eingedeckt und verzehrte diese vor der Tür, ohne zu bezahlen. Auf Nachfrage der Angestellten, wann er die Waren bezahlen wolle, antwortete der 48-jährige Siegburger, dass ein anderer Kunde die Rechnung übernommen habe. Eine Überprüfung der Kasse bestätigte dies jedoch nicht.

Die herbeigerufene Polizei überprüfte die Personalien des Mannes wegen des Verdachts auf Ladendiebstahl. Dabei stellte sich heraus, dass die Staatsanwaltschaft Bonn den Siegburger per Haftbefehl suchte. Er war zu einer Gerichtsverhandlung wegen eines Drogendelikts nicht erschienen.

Die Polizei nahm den 48-Jährigen fest und brachte ihn in eine Justizvollzugsanstalt. Dort wartet er nun auf die erneute Verhandlung vor Gericht. (Re)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Rhein-Sieg-Kreis, übermittelt durch news aktuell