PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Kreispolizeibehörde Rhein-Sieg-Kreis mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Kreispolizeibehörde Rhein-Sieg-Kreis

POL-SU: Polizei nimmt gesuchten Ladendieb fest

Troisdorf (ots)

Am Dienstagvormittag (18. November) alarmierten die Betreiber einer Selbstbedienungsbäckerei in Troisdorf die Polizei. Ein Mann hatte sich mit Brötchen und Getränken eingedeckt und verzehrte diese vor der Tür, ohne zu bezahlen. Auf Nachfrage der Angestellten, wann er die Waren bezahlen wolle, antwortete der 48-jährige Siegburger, dass ein anderer Kunde die Rechnung übernommen habe. Eine Überprüfung der Kasse bestätigte dies jedoch nicht.

Die herbeigerufene Polizei überprüfte die Personalien des Mannes wegen des Verdachts auf Ladendiebstahl. Dabei stellte sich heraus, dass die Staatsanwaltschaft Bonn den Siegburger per Haftbefehl suchte. Er war zu einer Gerichtsverhandlung wegen eines Drogendelikts nicht erschienen.

Die Polizei nahm den 48-Jährigen fest und brachte ihn in eine Justizvollzugsanstalt. Dort wartet er nun auf die erneute Verhandlung vor Gericht. (Re)

Rückfragen bitte an:

Kreispolizeibehörde Rhein-Sieg-Kreis
Pressestelle

Telefon: 02241/541-2222
E-Mail: pressestelle@polizei-rhein-sieg.de

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Rhein-Sieg-Kreis, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Kreispolizeibehörde Rhein-Sieg-Kreis mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Kreispolizeibehörde Rhein-Sieg-Kreis
Weitere Meldungen: Kreispolizeibehörde Rhein-Sieg-Kreis
Alle Meldungen Alle
  • 18.11.2025 – 13:07

    POL-SU: Fußgängerin beim Abbiegen übersehen

    Lohmar (ots) - Am Montagmorgen (17. November) wurde eine 30-jährige Fußgängerin bei einem Verkehrsunfall im Kreuzungsbereich Höhenstraße / L 288 / L 84 / Pützrather Weg in Lohmar verletzt. Gegen 06:00 Uhr wollte die Lohmarerin die L 288 an der Fußgängerfurt bei Grünlicht überqueren. Zeitgleich befuhr ein 34-jähriger Rösrather mit seinem Fiat die Höhenstraße in Richtung der Kreuzung und bog - ebenfalls bei ...

    mehr
  • 18.11.2025 – 10:10

    POL-SU: Dementer Senior wird Opfer von Betrügern

    Hennef (ots) - Am Montag (17. November) erstattete ein Hennefer Anzeige, da sein an Demenz erkrankter Vater augenscheinlich Opfer eines Trickbetrügers geworden war. Der 87-Jährige verließ am Nachmittag gegen 13:40 Uhr mit einer unbekannten männlichen Person die Wohnanschrift in Hennef-Lauthausen. Gemeinsam fuhr man dann nach ersten Erkenntnissen zu einer Bankfiliale in Hennef an der Frankfurter Straße. Dort hob der ...

    mehr
  • 18.11.2025 – 10:09

    POL-SU: Räder von Auto gestohlen / Weiterer Pkw beschädigt

    Sankt Augustin (ots) - In Sankt Augustin wurden Räder von einem Auto gestohlen. Ein weiterer Pkw wurde beschädigt. Das Fahrzeug war auf dem Gelände eines Autohändlers an der Einsteinstraße im Ortsteil Menden abgestellt. In der Zeit von Samstag (15. November), 14:00 Uhr und Montag (17. November), 07:30 Uhr gelangten ein oder mehrere bislang Unbekannte auf den umzäunten Außenbereich der Firma. Dazu durchtrennten sie ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren