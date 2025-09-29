Polizei Rheinisch-Bergischer Kreis

POL-RBK: Wermelskirchen - Schaufensterscheibe mit Gullydeckel eingeworfen

Bild-Infos

Download

Wermelskirchen (ots)

In der vergangenen Nacht (29.09.), gegen 02:45 Uhr, ist es zu einem Einbruch in das Geschäft eines Telekommunikationsanbieters gekommen.

Bislang Unbekannte haben offenbar mit einem Gullydeckel die Schaufensterscheibe des Geschäftes in der Telegrafenstraße eingeworfen. Durch das entstandene Loch gelang es den Unbekannten, in den Verkaufsraum einzusteigen. Im Inneren wurde die Tür zu einem Büroraum gewaltsam geöffnet und Schränke geöffnet und durchwühlt.

Ein Anwohner in der innerstädtischen Straße war durch einen Knall wach geworden und hatte die Polizei alarmiert. Der oder die Täter wurden nicht mehr angetroffen. Ob etwas gestohlen wurde, konnte der Ladenbesitzer zunächst noch nicht angeben.

Es wurde eine Strafanzeige wegen des besonders schweren Falls des Diebstahls aufgenommen. Noch in der gleichen Nacht wurde die Kriminalwache angefordert, um mögliche Spuren zu sichern.

Wer sachdienliche Hinweise zu dieser Tat geben kann, wendet sich bitte unter Tel. 02202 205-0 an das zuständige Kriminalkommissariat 2 der Polizei Rhein-Berg. (ct)

Original-Content von: Polizei Rheinisch-Bergischer Kreis, übermittelt durch news aktuell