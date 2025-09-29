Polizei Rheinisch-Bergischer Kreis

POL-RBK: Bergisch Gladbach - Haarschneidemaschinen bei Einbruch in Frisörsalon gestohlen

Bergisch Gladbach (ots)

Am Samstagmorgen (27.09.) ist die Polizei wegen eines Einbruchs in einen Frisörsalon nach Schildgen gerufen worden. Unbekannte hatten in der Nacht zuvor, im Zeitraum zwischen 18:00 Uhr am Vorabend und 07:00 Uhr am Morgen, die Haupteingangstür zum Geschäft in der Altenberger-Dom-Straße gewaltsam aufgehebelt.

Aus dem Salon wurden nach ersten Erkenntnissen drei Haarschneidemaschinen sowie eine geringe Menge Bargeld gestohlen. Insgesamt wird die Schadenshöhe auf einen mittleren dreistelligen Betrag geschätzt.

Anhand der Aufnahmen einer Videoüberwachung können die zwei Täter beschrieben werden. Der erste Täter hatte eine kräftige Statur, Glatze, trug einen schwarzen Kapuzenpullover, eine blaue Hose und einen hellen Rucksack. Der zweite Täter hatte eine schlanke Statur, kurze braune Haare, trug einen schwarzen Pullover mit weißem Aufdruck und eine schwarze Hose.

Es wurde eine Strafanzeige wegen des besonders schweren Falls des Diebstahls aufgenommen. Wer sachdienliche Hinweise zu dieser Tat geben kann, wendet sich bitte unter Tel. 02202 205-0 an das Kriminalkommissariat 2 der Polizei Rhein-Berg. (ct)

