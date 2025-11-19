Kreispolizeibehörde Rhein-Sieg-Kreis

POL-SU: Autofahrerin von Parkeinweiser bestohlen

Troisdorf (ots)

Am Dienstagmittag (18. November) wurde eine 85-jährige Autofahrerin Opfer eines Diebstahls.

Die Seniorin wollte gegen 13:00 Uhr mit ihrem Auto aus einem Parkplatz einer Bankfiliale an der Lohmarer Straße in Troisdorf ausparken. Dabei stieß sie mit einem Rad gegen den Bordstein. Ein etwa 50-jähriger Mann öffnete die Beifahrertür und bot seine Hilfe an. Er forderte die 85-Jährige auf, die linke Fahrzeugseite im Auge zu behalten, während er sie aus der Parklücke dirigierte.

Nachdem sie ausgeparkt hatte und der dunkelhaarige Mann verschwunden war, bemerkte sie, dass ihre Geldbörse aus der Handtasche auf dem Beifahrersitz fehlte.

Vermutlich hatte der 170 bis 175 cm große Unbekannte die Geldbörse mit persönlichen Dokumenten und etwa 190 Euro Bargeld gestohlen. Die Polizei bittet um Hinweise zu dem Verdächtigen unter der Rufnummer 02241 541-3221. (Re)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Rhein-Sieg-Kreis, übermittelt durch news aktuell