Kreispolizeibehörde Rhein-Sieg-Kreis

POL-SU: Gezielte Kontrollen von Lkw und Bussen im Kreisgebiet

Siegburg (ots)

Grenzen überschreiten, um Leben zu retten! So lautet der Slogan von ROADPOL, dem europaweiten Polizei-Netzwerk, das die Zahl der Verkehrsunfallopfer senken will.

ROADPOL steht für "European Roads Policing Network". Dabei handelt es sich um eine Nicht-Regierungsorganisation, hervorgegangen aus einem Zusammenschluss von Verkehrspolizeien der Mitgliedsländer der Europäischen Union mit Hauptsitz in London.

Dieses europäische Verkehrspolizei-Netzwerk hat die Aufgabe, europaweit nationale Aktionen zur Durchsetzung der Vorschriften im Verkehrssektor zu koordinieren. Das Hauptziel ist die Reduzierung der auf Europas Straßen Getöteten und Schwerverletzten.

Am Mittwoch (19. November) hat die Polizei im Rhein-Sieg-Kreis im Rahmen der Netzwerkarbeit gezielte Lkw- und Buskontrollen durchgeführt.

An Kontrollstellen an der B8 in Hennef-Uckerath, auf der Kaldauer Straße in Siegburg und in Höhe der Meiger Mühle in Lohmar wurden Fahrzeuge kontrolliert, die vorrangig dem Transport von Waren dienen bzw. dem Transport von mehr als fünf Personen.

Im Fokus der Kontrollen standen Geschwindigkeitsverstöße, Verstöße gegen die Insassensicherungspflicht, Verstöße gegen die Sozialvorschriften und Fahrzeuge mit unsicherer Ladung.

Im dem ganztägigen Einsatz von Polizisten der Polizeiwachen Troisdorf, Hennef und Eitorf und dem Verkehrsdienst der Polizei im Rhein-Sieg-Kreis mussten eine Vielzahl von Verkehrsverstößen geahndet werden.

Die Bilanz am Ende des Tages: rund 60 Anzeigen. Neben "normalen" Verstößen wie Handynutzung am Steuer oder technische Mängel am Fahrzeug durch defekte Beleuchtung, stachen vier Anzeigen wegen Verstößen gegen Sozialvorschriften heraus. Die vier Anzeigen beinhalteten insgesamt 116 Einzelverstöße z.B. wegen fehlender Kontrollkarten der Tachographen (Fahrtenschreiber).

Auch wegen Ladungssicherheit wurden Anzeigen geschrieben, wie z.B. an der Kontrollstelle in Hennef-Uckerath, bei der auf einem Anhänger Gartenbausteine geladen waren, deren oberen Lagen nicht gegen Herunterfallen gesichert waren.

13 Fahrer werden demnächst Post von der Bußgeldstelle erhalten, weil sie mit ihren Lkw innerhalb geschlossener Ortschaft nicht mit Schrittgeschwindigkeit nach rechts abgebogen waren. Neben einem Bußgeld drohen in diesen Fällen auch Punkte in Flensburg.

In regelmäßigen Abständen werden im Zuständigkeitsbereich der Polizei Rhein-Sieg weitere Verkehrskontrollen mit unterschiedlichen Schwerpunkten stattfinden. Immer mit dem Ziel: Die Anzahl von Verkehrstoten und -opfern auf den Straßen zu reduzieren. (Bi)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Rhein-Sieg-Kreis, übermittelt durch news aktuell