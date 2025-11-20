PRESSEPORTAL Presseportal Logo

POL-SU: Einbruch in Lebensmittelgeschäft: Täter sägen Loch ins Dach

Ruppichteroth (ots)

In der Nacht von Dienstag (18. November) auf Mittwoch (19. November) kam es zu einem Einbruch in ein Lebensmittelgeschäft an der Brölstraße in Ruppichteroth.

Nach bisherigen Erkenntnissen fuhren unbekannte Täter gegen 02:30 Uhr mit einem bislang nicht identifizierten Fahrzeug auf den Parkplatz des Supermarktes und stellten dieses dort ab. Anschließend verschafften sie sich mithilfe eines mitgebrachten Baugerüstelements Zugang zum Dach des Gebäudes. Dort entfernten sie die Dacheindeckung, beschädigten die darunterliegende Dämmung und arbeiteten sich weiter bis in den Innenraum des Marktes vor.

Die Einbrecher entwendeten Tabakwaren im Wert von mehreren tausend Euro. Mit ihrer Beute gelangten sie wieder über das Dach nach draußen und flüchteten anschließend mit dem Fahrzeug in unbekannte Richtung. Die Kriminalpolizei im Rhein-Sieg-Kreis hat die Ermittlungen wegen des Verdachts des besonders schweren Falls des Diebstahls aufgenommen.

Zeuginnen und Zeugen, die zur Tatzeit verdächtige Personen oder Fahrzeuge im Bereich der Brölstraße beobachtet haben, werden gebeten, sich unter der Rufnummer 02241 541-3421 zu melden. (Re)

Rückfragen bitte an:

Kreispolizeibehörde Rhein-Sieg-Kreis
Pressestelle

Telefon: 02241/541-2222
E-Mail: pressestelle@polizei-rhein-sieg.de

