Polizeipräsidium Rheinpfalz

POL-PPRP: Ludwigshafen- Bedrohung nach Streitigkeiten im Straßenverkehr

Ludwigshafen (ots)

Am Freitag, den 21.11.2025, gegen 09:20 Uhr, kam es in der Rheinuferstraße in Ludwigshafen zunächst zu Streitigkeiten im Rahmen eines Verkehrsvorgangs zwischen einem 21-Jährigen aus Mannheim und einem 43-Jährigen aus Mutterstadt. Der 21-Jährige bremste den 43-Jährigen daraufhin aus, trat an dessen Fahrzeug heran und bedrohte diesen, sowie den 32-jährigen Beifahrer verbal und mit einem pistolenähnlichen Gegenstand in der Hand. Im Anschluss flüchtete der 21-Jährige mit seinem Fahrzeug von der Örtlichkeit. Der 21-jährige Tatverdächtige konnte ermittelt werden und händigte der Polizei eigenständig eine Gaspistole aus, welche sichergestellt wurde. Eine Strafanzeige hinsichtlich der Bedrohung wurde aufgenommen. Weitere Ermittlungen folgen.

Mögliche Zeugen werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 0621/963-24150 oder per E-Mail (piludwigshafen1@polizei.rlp.de) an die Polizeiinspektion Ludwigshafen 1 zu wenden.

