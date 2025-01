POL-PDLD: Bellheim - Amokandrohung durch Schriftzug in Bellheimer Schule

Kandel (ots) - Eine 23-jährige Autofahrerin kam am Donnerstagnachmittag gegen 14:15 Uhr in der Klärstraße in Kandel im Kurvenbereich von der Fahrbahn ab. Das Fahrzeug überschlug sich und kam auf dem angrenzenden Radweg zum Stehen. Die Fahrerin gab an, durch ihren Hund abgelenkt worden zu sein. Sie kam mit leichten Verletzungen ins Krankenhaus. Rückfragen bitte an: Polizeidirektion Landau Polizeiinspektion Wörth am ...

