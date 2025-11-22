PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeipräsidium Rheinpfalz

POL-PPRP: Ludwigshafen- Gefährliche Körperverletzung

Ludwigshafen (ots)

Durch Polizeikräfte konnte am Freitag, den 21.11.2025, gegen 22:18 Uhr, auf dem Berliner Platz eine körperliche Auseinandersetzung zwischen circa sechs Personen festgestellt werden. Die Personen wirkten mit Pfefferspray und weiteren Gegenständen aufeinander ein. Bei Bemerken der Polizeibeamten flüchteten die Personen in unterschiedliche Richtungen. Eine der Personen konnte vor Ort, zwei weitere Personen im Nahbereich gestellt werden. Die weiteren geflüchteten Personen waren dunkel gekleidet und konnten nicht mehr festgestellt werden. Ein 19-Jähriger wurde in Gewahrsam genommen und ein 17-Jähriger an seine Erziehungsberechtigten überstellt. Eine Strafanzeige wegen einer gefährlichen Körperverletzung wurde aufgenommen. Weitere Ermittlungen folgen. Mögliche Zeugen werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 0621 / 963-24150 oder per E-Mail (piludwigshafen1@polizei.rlp.de) an die Polizeiinspektion Ludwigshafen 1 zu wenden.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Rheinpfalz
Valerie Jakob, PvD
Telefon: 0621-963-0
E-Mail: pprheinpfalz.presse@polizei.rlp.de
https://s.rlp.de/86q

Original-Content von: Polizeipräsidium Rheinpfalz, übermittelt durch news aktuell

