Polizeipräsidium Rheinpfalz

POL-PPRP: Ludwigshafen (Gartenstadt)- Einbruchsdiebstähle

Ludwigshafen (ots)

In der Nacht von Freitag, dem 19. November 2025, auf Samstag, dem 20. November 2025, wurden durch bisher unbekannte Täter mehrere Geschäfte im umliegenden Bereich der Maudacher Straße angegangen. Die unbekannten Täter verschafften sich hierbei über die Haupteingänge gewaltsam Zutritt zu den Geschäften. Es wurden mehrere Strafanzeigen wegen Einbruchsdiebstahl aufgenommen. Weitere Ermittlungen folgen. Mögliche Zeugen werden gebeten, sich an folgende Dienststellen zu wenden: Polizeidirektion Ludwigshafen Polizeiinspektion Ludwigshafen 1 Telefon: 0621 963-24150 E-Mail: piludwigshafen1@polizei.rlp.de

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Rheinpfalz
Valerie Jakob, PvD
Telefon: 0621-963-0
E-Mail: pprheinpfalz.presse@polizei.rlp.de
https://s.rlp.de/86q

