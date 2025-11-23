POL-PPRP: Ludwigshafen (Gartenstadt)- Einbruchsdiebstähle

Ludwigshafen (ots) - Am Freitag, den 21.11.2025, gegen 14:35 Uhr, befand sich eine 33-jährige Frau mit ihrem Kind und einem Kinderwagen in einer Straßenbahn. Dort wurde sie durch einen unbekannten Mann zunächst beleidigt, woraufhin sich eine unbeteiligte, 24-jährige Zeugin vor die 33-Jährige stellte, um sie zu schützen. Daraufhin wurde auch diese durch den Mann ...

mehr