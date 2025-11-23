PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Rheinpfalz mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeipräsidium Rheinpfalz

POL-PPRP: Ludwigshafen- Räuberischer Ladendiebstahl in Einkaufszentrum

Ludwigshafen (ots)

Am Samstag, den 22. November 2025, gegen 12:15 Uhr entwendete ein 34-jähriger Mann Kosmetikartikel aus einem Geschäft in einem Einkaufszentrum in Ludwigshafen am Rhein. Der 34-jährige Mann wurde beim Diebstahl beobachtet und konnte nach kurzer Flucht gestellt werden. Er wehrte sich jedoch körperlich gegen eine Sicherheitskraft und eine Mitarbeiterin des Geschäfts. Die Mitarbeiterin wurde hierdurch leicht verletzt. Der 34-jährige Mann konnte nach erneuter Flucht festgenommen werden. Da er unter dem Einfluss von Alkohol und Betäubungsmittel stand, wurde ihm eine Blutprobe entnommen. Es wurde eine Strafanzeige wegen räuberischen Ladendiebstahls aufgenommen. Weitere Ermittlungen folgen. Mögliche Zeugen werden gebeten, sich an folgende Dienststellen zu wenden:

Polizeidirektion Ludwigshafen

Polizeiinspektion Ludwigshafen 1 Telefon: 0621 963-24150 E-Mail: piludwigshafen1@polizei.rlp.de

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Rheinpfalz
Valerie Jakob, PvD
Telefon: 0621-963-0
E-Mail: pprheinpfalz.presse@polizei.rlp.de
https://s.rlp.de/86q

Original-Content von: Polizeipräsidium Rheinpfalz, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Rheinpfalz mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Rheinpfalz
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Rheinpfalz
Alle Meldungen Alle
  • 23.11.2025 – 10:26

    POL-PPRP: Ludwigshafen- Gefährliche Körperverletzung durch Pfefferspray

    Ludwigshafen (ots) - Am Dienstag, den 18. November 2025, gegen 19:10 Uhr wurde eine vierköpfige Laufgruppe an der Schneckennudelbrücke bei der Rheinschanzenpromenade von mehreren unbekannten Personen angepöbelt und mit einer Wasserflasche beworfen. Beim Versuch den unbekannten Personen zu folgen, wurde ein 64-jähriger Ludwigshafener von einer unbekannten Person mit ...

    mehr
  • 23.11.2025 – 10:24

    POL-PPRP: Ludwigshafen (Gartenstadt)- Einbruchsdiebstähle

    Ludwigshafen (ots) - In der Nacht von Freitag, dem 19. November 2025, auf Samstag, dem 20. November 2025, wurden durch bisher unbekannte Täter mehrere Geschäfte im umliegenden Bereich der Maudacher Straße angegangen. Die unbekannten Täter verschafften sich hierbei über die Haupteingänge gewaltsam Zutritt zu den Geschäften. Es wurden mehrere Strafanzeigen wegen ...

    mehr
  • 22.11.2025 – 13:46

    POL-PPRP: Germersheim (Sondernheim)- Brand eines Einfamilienhauses

    Germersheim (ots) - Am 22.11.2025, gegen 09:30 Uhr, kam es zu einem gemeinsamen Einsatz der Feuerwehr und der Polizei aufgrund eines Brandes eines Einfamilienhauses in der Kirchstraße. Das Feuer wurde durch die Feuerwehr gelöscht. Das Einfamilienhaus wurde durch den Brand beschädigt. Der Schaden dürfte sich nach ersten Schätzungen auf ca. 100.000EUR belaufen. Es ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren