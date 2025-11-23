Polizeipräsidium Rheinpfalz

POL-PPRP: Ludwigshafen- Räuberischer Ladendiebstahl in Einkaufszentrum

Ludwigshafen (ots)

Am Samstag, den 22. November 2025, gegen 12:15 Uhr entwendete ein 34-jähriger Mann Kosmetikartikel aus einem Geschäft in einem Einkaufszentrum in Ludwigshafen am Rhein. Der 34-jährige Mann wurde beim Diebstahl beobachtet und konnte nach kurzer Flucht gestellt werden. Er wehrte sich jedoch körperlich gegen eine Sicherheitskraft und eine Mitarbeiterin des Geschäfts. Die Mitarbeiterin wurde hierdurch leicht verletzt. Der 34-jährige Mann konnte nach erneuter Flucht festgenommen werden. Da er unter dem Einfluss von Alkohol und Betäubungsmittel stand, wurde ihm eine Blutprobe entnommen. Es wurde eine Strafanzeige wegen räuberischen Ladendiebstahls aufgenommen. Weitere Ermittlungen folgen. Mögliche Zeugen werden gebeten, sich an folgende Dienststellen zu wenden:

Polizeidirektion Ludwigshafen

Polizeiinspektion Ludwigshafen 1 Telefon: 0621 963-24150 E-Mail: piludwigshafen1@polizei.rlp.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Rheinpfalz, übermittelt durch news aktuell