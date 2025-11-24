Polizeipräsidium Rheinpfalz

POL-PPRP: Einbrüche in Kellerräume - Zeugen gesucht

Ludwigshafen (ots)

Zwischen Dienstag (18.11.2025), 12 Uhr, und Samstag (22.11.2025), 15 Uhr, brachen Unbekannte in die Kellerräume eines Mehrfamilienhauses in der Riedsaumstraße (Höhe Hohenzollernstraße) ein und entwendeten ein Fahrrad und Werkzeug.

Zwischen Samstag, 23 Uhr, und Sonntag, 6:30 Uhr, wurden die Kellerräume eines Wohnhauses in der Brebacher Straße aufgebrochen. Augenscheinlich wurde hierbei nichts entwendet.

Wer hat die Taten beobachtet und kann Hinweise auf die Täter geben? Hinweise bitte an die Polizeiinspektion Ludwigshafen 2, Telefonnummer 0621 963- 24250 oder per E-Mail piludwigshafen2@polizei.rlp.de .

