POL-PPRP: E-Scooter-Fahrer bei Unfall verletzt
Ludwigshafen (ots)
Am Sonntag (23.11.2025), gegen 21:20 Uhr, war ein 58-jähriger Autofahrer auf der Erzbergerstraße in Richtung Industriestraße unterwegs. An der Kreuzung zur Pettenkoferstraße überquerte ein 16-jähriger E-Scooter-Fahrer vom Gehweg der Pettenkoferstraße kommend die Fahrbahn. Der Autofahrer konnte nicht mehr rechtzeitig bremsen und kollidierte mit dem Roller, wodurch der 16-Jährige stürzte und sich verletzte. Er wurde durch den Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht. Sein ebenfalls 16-jähriger Mitfahrer blieb unverletzt.
