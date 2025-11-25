Polizeipräsidium Rheinpfalz

POL-PPRP: Polizeieinsatz im Gebäude der Agentur für Arbeit

Ludwigshafen (ots)

Derzeit findet ein Polizeieinsatz im Gebäude der Agentur für Arbeit in der Berliner Straße statt, nachdem ein Amokalarm ausgelöst wurde. Gemäß unseren vorbereiteten Einsatzkonzepten sind wir mit starken Polizeikräften vor Ort, um das Gebäude zu durchsuchen.

Der Bereich um das Gebäude ist abgesperrt. Bislang gibt es keine Hinweise auf eine tatsächliche Gefahrenlage.

