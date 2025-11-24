PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeipräsidium Rheinpfalz

POL-PPRP: Die Polizeiinspektion Ludwigshafen 1 führte gezielte Verkehrskontrollen im Stadtteil Ludwigshafen Mitte durch

Ludwigshafen (ots)

Aufgrund der angespannten Verkehrssituation im Stadtteil Ludwigshafen Mitte, die durch zahlreiche Baustellen und damit verbundene Verkehrssperrungen entstanden ist, hat die Polizeiinspektion Ludwigshafen 1 in den Kalenderwochen 46 und 47 gezielte Verkehrskontrollmaßnahmen durchgeführt. Unterstützt wurde sie hierbei durch Kräfte des Polizeipräsidiums Einsatz, Logistik und Technik.

Ein besonderer Schwerpunkt lag im Westendviertel. Hintergrund waren Eingaben von Anwohnerinnen und Anwohnern, die auf wiederholte Missachtungen der geltenden Einbahnstraßenregelungen hingewiesen hatten.

Parallel zu den Verkehrskontrollen erfolgte eine verstärkte Schulwegüberwachung an der Erich-Kästner-Grundschule, der größten Grundschule in Rheinland-Pfalz. Ziel war es, die Sicherheit der Schulkinder insbesondere zu Beginn und Ende der täglichen Unterrichtszeiten zu gewährleisten.

Insgesamt wurden in den vergangenen beiden Wochen 13 Kontrollmaßnahmen zu unterschiedlichen Tageszeiten durchgeführt, teilweise mehrfach am Tag. Es konnten hierbei Verstöße im niedrigen zweistelligen Bereich festgestellt und geahndet werden.

Die Polizei Ludwigshafen betont, dass neben der Ahndung von Verkehrsverstößen insbesondere die offene Präsenz zu Schulbeginn und -ende dem präventiven Ansatz dient und die Sicherheit der Kinder im Straßenverkehr nachhaltig stärken soll.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Rheinpfalz
Thorsten Mischler
Telefon: 0621 963-20022
E-Mail: pprheinpfalz.presse@polizei.rlp.de
https://s.rlp.de/86q

Original-Content von: Polizeipräsidium Rheinpfalz, übermittelt durch news aktuell

