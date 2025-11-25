Polizeidirektion Ludwigshafen

POL-PDLU: Unbekannte Person versucht Waren zu stehlen - Hinweise gesucht

Böhl-Iggelheim (ots)

Am Montagabend (24.11.25) gegen 20:30 Uhr beobachtete eine aufmerksame Mitarbeiterin eines Supermarktes in der Lessingstraße im Ortsteil Böhl eine männliche Person, wie diese Waren in eine Sporttasche steckte und den Supermarkt ohne zu bezahlen wieder verlassen wollte. Die Mitarbeiterin versuchte den Mann am flüchten zu hindern, welcher daraufhin nach der Mitarbeiterin schlug und diese am Arm traf. Der Mann flüchtete anschließend in Richtung Bahnhof. Die Sporttasche samt der gestohlenen Waren konnte die Mitarbeiterin dem Mann abnehmen. Der Mann wurde wie folgt beschrieben: - Ca. 1,80m groß - 3 Tage-Bart - Kurze schwarze Haare - Lange schwarze Hose - Blaue Steppjacke - Blaue Turnschuhe

Hinweise nimmt die Polizeiinspektion Schifferstadt unter der Telefonnummer 06235 - 495-0 oder per E-Mail (pischifferstadt@polizei.rlp.de) entgegen.

Original-Content von: Polizeidirektion Ludwigshafen, übermittelt durch news aktuell