PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeidirektion Ludwigshafen mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeidirektion Ludwigshafen

POL-PDLU: Drei Autos stoßen zusammen - Eine leicht verletzte Person

Mutterstadt (ots)

Am Montagabend (24.11.25) gegen 17:00 Uhr kam es im Kreisverkehr in der Speyerer Straße zu einem Verkehrsunfall zwischen drei Autos. Ein 56-jähriger Autofahrer fuhr auf das Auto einer 35-Jährigen auf, welche hinter einer 51-Jährigen abbremste. Durch den Zusammenstoß wurde das Auto der 35-Jährigen auf das Auto der 51-Jährigen geschoben. Hierdurch erlitt die 51-Jährige leichte Schmerzen. Es entstand Sachschaden an allen drei Autos in Höhe von ca. 1.000 EUR.

Rückfragen bitte an:

Polizeidirektion Ludwigshafen
Polizeiinspektion Schifferstadt
Telefon: 06235 / 495-4209 (oder -0)
E-Mail: pischifferstadt@polizei.rlp.de
www.polizei.rlp.de/pd.ludwigshafen

Original-Content von: Polizeidirektion Ludwigshafen, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeidirektion Ludwigshafen mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeidirektion Ludwigshafen
Weitere Meldungen: Polizeidirektion Ludwigshafen
Alle Meldungen Alle
  • 25.11.2025 – 12:15

    POL-PDLU: Zeugen nach Unfall auf der B 9 gesucht

    Speyer (ots) - Zu einem Verkehrsunfall mit einem Leichtverletzten kam es am Montagvormittag, kurz nach 11:00 Uhr auf der B9. Ein 61-jähriger Volvo Fahrer war auf dem rechten Fahrstreifen von Germersheim in Richtung Ludwigshafen unterwegs, als etwa 500 m vor der Anschlussstelle Speyer Verwaltungshochschule seine linke Fahrzeugseite von einem Renault touchiert wurde. Im Anschluss an die Kollision sei das Fahrzeug des ...

    mehr
  • 25.11.2025 – 07:52

    POL-PDLU: Frankenthal - Pkw-Fahrer unter Alkohol- und Drogeneinfluss

    Frankenthal (ots) - Am 24.11.2025, gegen 23.15 Uhr, kontrollierten Kräfte hiesiger Polizeiinspektion in der Mahlastraße einen 22-jährigen Mann mit seinem Pkw. Im Rahmen der Kontrolle konnte bei ihm Alkoholgeruch wahrgenommen werden. Ein freiwilliger Alkoholtest ergab einen Wert von 0,67 Promille. Im Weiteren gab er noch an, dass er Kokain konsumiert habe und keinen Führerschein besitze. Ihm wurde auf der Dienststelle ...

    mehr
  • 24.11.2025 – 15:17

    POL-PDLU: Verkehrsunfall - zwei Personen leicht verletzt

    Schifferstadt (ots) - Am Sonntagabend (23.11.25) kam es an der L454 im Einmündungsbereich zur Straße "Zur Portheide" zu einem Verkehrsunfall zwischen zwei Autos. Durch den Zusammenstoß wurden beide Fahrer (22 und 32 Jahre alt) leicht verletzt und zur weiteren Behandlung in ein Krankenhaus verbracht. Beide Autos waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden. Während der Unfallaufnahme kam es zur ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren