POL-PDLU: Drei Autos stoßen zusammen - Eine leicht verletzte Person
Mutterstadt (ots)
Am Montagabend (24.11.25) gegen 17:00 Uhr kam es im Kreisverkehr in der Speyerer Straße zu einem Verkehrsunfall zwischen drei Autos. Ein 56-jähriger Autofahrer fuhr auf das Auto einer 35-Jährigen auf, welche hinter einer 51-Jährigen abbremste. Durch den Zusammenstoß wurde das Auto der 35-Jährigen auf das Auto der 51-Jährigen geschoben. Hierdurch erlitt die 51-Jährige leichte Schmerzen. Es entstand Sachschaden an allen drei Autos in Höhe von ca. 1.000 EUR.
