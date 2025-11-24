PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeidirektion Ludwigshafen

POL-PDLU: Verkehrsunfall - zwei Personen leicht verletzt

Schifferstadt (ots)

Am Sonntagabend (23.11.25) kam es an der L454 im Einmündungsbereich zur Straße "Zur Portheide" zu einem Verkehrsunfall zwischen zwei Autos. Durch den Zusammenstoß wurden beide Fahrer (22 und 32 Jahre alt) leicht verletzt und zur weiteren Behandlung in ein Krankenhaus verbracht. Beide Autos waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden. Während der Unfallaufnahme kam es zur kurzzeitigen Sperrung der L454. An beiden Autos entstand Sachschaden in Höhe von ca. 15.000 EUR.

Rückfragen bitte an:

Polizeidirektion Ludwigshafen
Polizeiinspektion Schifferstadt
Telefon: 06235 / 495-4209 (oder -0)
E-Mail: pischifferstadt@polizei.rlp.de
www.polizei.rlp.de/pd.ludwigshafen

Original-Content von: Polizeidirektion Ludwigshafen, übermittelt durch news aktuell

