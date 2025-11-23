PRESSEPORTAL Presseportal Logo

POL-PDLU: Speyer - Zwei Taschendiebstähle in Einkaufsmarkt

Speyer (ots)

Am Samstagvormittag kam es in einem Einkaufsmarkt in der Auestraße in Speyer zu zwei Taschendiebstählen. Einer 58-jährigen Kundin wurde die Geldbörse aus ihrem verschlossenen Rucksack entwendet. Hier entstand ein Schaden von ca. 120 Euro. Im ähnlichen Zeitraum wurde einer 88-jährigen Kundin der Geldbeutel aus der Handtasche gestohlen, nachdem unbekannte Täter unbemerkt beide Reißverschlüsse geöffnet hatten. In diesem Fall entstand ein Schaden von ca. 600 EUR.

Die Polizei rät, Wertsachen stets eng am Körper und möglichst in verschlossenen Innentaschen mitzuführen. Handtaschen sollten immer mit der Verschlussseite zum Körper getragen und während des Einkaufs nicht unbeaufsichtigt gelassen werden.

Rückfragen bitte an:

Polizeidirektion Ludwigshafen
Pressestelle
Polizeiinspektion Speyer
Telefon: 06232-137-262 (oder -0)
E-Mail: pispeyer@polizei.rlp.de
https://s.rlp.de/ZdaY6eT

