POL-PDLU: Frankenthal - Pkw-Fahrer unter Alkohol- und Drogeneinfluss
Frankenthal (ots)
Am 24.11.2025, gegen 23.15 Uhr, kontrollierten Kräfte hiesiger Polizeiinspektion in der Mahlastraße einen 22-jährigen Mann mit seinem Pkw. Im Rahmen der Kontrolle konnte bei ihm Alkoholgeruch wahrgenommen werden. Ein freiwilliger Alkoholtest ergab einen Wert von 0,67 Promille. Im Weiteren gab er noch an, dass er Kokain konsumiert habe und keinen Führerschein besitze. Ihm wurde auf der Dienststelle eine Blutprobe genommen und ein Ermittlungsverfahren eingeleitet.
