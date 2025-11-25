PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeidirektion Ludwigshafen

POL-PDLU: Frankenthal - Pkw-Fahrer unter Alkohol- und Drogeneinfluss

Frankenthal (ots)

Am 24.11.2025, gegen 23.15 Uhr, kontrollierten Kräfte hiesiger Polizeiinspektion in der Mahlastraße einen 22-jährigen Mann mit seinem Pkw. Im Rahmen der Kontrolle konnte bei ihm Alkoholgeruch wahrgenommen werden. Ein freiwilliger Alkoholtest ergab einen Wert von 0,67 Promille. Im Weiteren gab er noch an, dass er Kokain konsumiert habe und keinen Führerschein besitze. Ihm wurde auf der Dienststelle eine Blutprobe genommen und ein Ermittlungsverfahren eingeleitet.

Rückfragen bitte an:

Polizeidirektion Ludwigshafen
Polizeiinspektion Frankenthal (Pfalz)
Stefan Heißler

Telefon: 06233 313-3202 (oder -0)
E-Mail: pifrankenthal.presse@polizei.rlp.de
http://s.rlp.de/POLPDLU

Pressemeldungen der Polizei Rheinland-Pfalz sind unter Nennung der
Quelle zur Veröffentlichung frei.

Original-Content von: Polizeidirektion Ludwigshafen, übermittelt durch news aktuell

