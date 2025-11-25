Polizeidirektion Ludwigshafen

POL-PDLU: Zeugen nach Unfall auf der B 9 gesucht

Speyer (ots)

Zu einem Verkehrsunfall mit einem Leichtverletzten kam es am Montagvormittag, kurz nach 11:00 Uhr auf der B9. Ein 61-jähriger Volvo Fahrer war auf dem rechten Fahrstreifen von Germersheim in Richtung Ludwigshafen unterwegs, als etwa 500 m vor der Anschlussstelle Speyer Verwaltungshochschule seine linke Fahrzeugseite von einem Renault touchiert wurde. Im Anschluss an die Kollision sei das Fahrzeug des 70-jährigen Unfallverursachers lediglich auf dem vorderen und hinteren linken Reifen weitergefahren und kam im Abfahrtsbereich zum Stillstand. Der Volvo Fahrer sowie seine Beifahrerin blieben unverletzt. Der 70-Jährige trug leichte Verletzungen davon und wurde in ein nahegelegenes Krankenhaus verbracht. Beide Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit und wurden abgeschleppt. Der Gesamtschaden wird auf circa 25.000 Euro geschätzt. Während der Unfallaufnahme musste die rechte Fahrspur gesperrt werden.

Zur weiteren Klärung der Unfallursache werden Zeugen gesucht, die den Unfall am Montag auf der B9 beobachtet haben. Wenn Sie Angaben machen können, melden Sie sich bitte bei der Polizeiinspektion Speyer, unter der Telefonnummer 06232-137 0 oder per E-Mail pispeyer@polizei.rlp.de.

