Polizeipräsidium Rostock

POL-HRO: Exhibitionist in Sternberg - Polizei bittet um Hinweise

Sternberg (ots)

Durch mehrere Jugendliche wurde der Polizei in Sternberg am späten Dienstagnachmittag eine männliche Person gemeldet, die im Bereich des Promenadenweges (auf Höhe Finkenkamp) exhibitionistische Handlungen an sich durchgeführt haben soll. Nach Aussagen der fünf Jugendlichen kam ihnen der Anfang 20-jährige Mann beim Joggen entgegen, als er mit heruntergelassener Hose an seinem Geschlechtsteil manipulierte. Die etwa eine Stunde später informierten Polizisten konnten den Tatverdächtigen vor Ort nicht mehr antreffen. Seither fahndet die Polizei in Sternberg nach dem etwa 170-175cm großen und schlanken Mann mit kurzen dunklen Haaren. Er soll zur Tatzeit eine lange graue Jogginghose, ein schwarzes T-Shirt sowie ein graues Cappie getragen haben. Bereits am vergangenen Donnerstag, den 10.07.2025 meldete eine 35-jährige Zeugin einen Mann, der gegen 19:00 Uhr in der Johannes-Dörwald-Allee ähnliche Handlungen an sich vornahm. Beide Personenbeschreibungen gleichen sich, sodass derzeit von demselben Täter auszugehen ist. Aus diesem Grund bittet die Polizei in Sternberg (Tel. 03847 43270) um weitere Hinweise zu den geschilderten Sachverhalten beziehungsweise zum Tatverdächtigen. Zur Fahndung und Ergreifung des Täters hat die Polizei in Sternberg die Präsenz im Stadtgebiet verstärkt.

Original-Content von: Polizeipräsidium Rostock, übermittelt durch news aktuell