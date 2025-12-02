Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Hüfingen, B27, Schwarzwald-Baar-Kreis) Geschwindigkeitskontrollen auf der B27 zwischen Blumberg und Hüfingen (02.12.2025)

Hüfingen, B27 (ots)

Beamte des Polizeireviers Donaueschingen haben am späten Montagabend auf der Bundesstraße 27 zwischen Blumberg und Hüfingen Geschwindigkeitskontrollen durchgeführt.

Im Zeitraum zwischen 23.45 Uhr und 00.45 Uhr erwischten sie dabei acht Autofahrer, die sich nicht an die vorgegebene Begrenzung von 60 km/h hielten und infolgedessen angezeigt wurden. Unrühmlicher Spitzenreiter der Überwachungsaktion war ein 36-jähriger Chryslerfahrer, der mit über 100 km/h unterwegs war.

Ihn erwarten nun neben einem Bußgeld in Höhe von 320 Euro zwei Punkte in Flensburg und ein Monat Fahrverbot.

Auch diese Kontrollaktion hat leider wieder gezeigt, wie wichtig Überwachungsmaßnahmen sind um Raser aus dem Verkehr zu ziehen.

Überhöhte oder nicht angepasste Geschwindigkeit ist nach wie vor die Hauptursache für tödliche Verkehrsunfälle auf unseren Straßen. Deshalb wird die Polizei auch weiterhin angekündigte und nicht angekündigte Verkehrskontrollen durchführen um die Teilnahme am Straßenverkehr für alle anderen sicherer zu machen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Konstanz, übermittelt durch news aktuell