POL-KN: (Donaueschingen, Schwarzwald-Baar-Kreis) Unbekannter geht junge Frau an - Polizei sucht couragierte Passanten (01.12.2025)

Donaueschingen (ots)

Die Polizei sucht zwei couragierte Passanten, die am gestrigen Abend bei einem Vorfall vor der Christuskirche in der Max-Egon-Straße eingegriffen haben, als ein Unbekannter eine junge Frau angegriffen und belästigt hat. Gegen 20 Uhr war eine 19-Jährige in Begleitung eines unbekannten jungen Mannes zu Fuß auf dem Weg zum Busbahnhof. Auf Höhe des Irmaparks ging der Fremde plötzlich auf die Heranwachsende los und begrapschte sie. Als zwei aus der Christuskirche kommende Passanten auf die Situation aufmerksam wurden und der 19-Jährigen zu Hilfe eilten, flüchtete der Mann. Die 19-Jährige rannte daraufhin zunächst ebenfalls davon.

Die Polizei bittet die beiden bislang unbekannten Passanten und weitere Zeugen des Vorfalls, sich unter der Tel. 0771 83783-0 beim Polizeirevier Donaueschingen zu melden.

