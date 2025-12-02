Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Tengen, K6137, Lkr. Konstanz) Unfall auf der K6137 zwischen Tengen und Leipferdingen - Auto kommt von Straße ab (01.12.2025)

TEngen, K6137 (ots)

Vermutlich aufgrund medizinischer Ursache ist es am Montagnachmittag auf der Kreisstraße 6137 zwischen Tengen und Leipferdingen zu einem Unfall gekommen. Gegen 15 Uhr war eine 74-jährige Nissanfahrerin von Tengen in Richtung Leipferdingen unterwegs. Dabei kam die Frau mit ihrem Wagen nach rechts von der Straße ab, woraufhin das Auto etwa 50 Meter einen Hang hinabrutschte. Die Feuerwehr befreite die eingeklemmte 74-Jährige aus dem Nissan. Währenddessen war eine Sperrung der K6137 erforderlich. Ein Rettungswagen brachte die Verletzte anschließend in ein Krankenhaus. An dem Auto entstand wirtschaftlicher Totalschaden in Höhe von rund 15.000 Euro.

Original-Content von: Polizeipräsidium Konstanz, übermittelt durch news aktuell