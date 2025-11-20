POL-HI: Polizei Bad Salzdetfurth stoppt Verkehrsteilnehmer

Polizeiinspektion Hildesheim

Am Mittwoch, den 19.11.2025, zog die Polizei Bad Salzdetfurth im Stadtgebiet Bad Salzdetfurth einen Fahrzeugführer aus dem Verkehr, da sich bei diesem der Verdacht einer verbotswidrigen Beeinflussung durch Betäubungsmittel ergab.

Gegen 13:00 Uhr kontrollierten Beamte der Polizei Bad Salzdetfurth in der Soltmannstraße in 31162 Bad Salzdetfurth einen 50-Jährigen Hildesheimer. Der Fahrzeugführer zeigte deutliche psychische sowie körperliche Auffälligkeiten, die auf vorangegangenen Betäubungsmittelkonsum hindeuteten. Zur gerichtsfesten Klärung wurde ihm in einer Bad Salzdetfurther Klinik eine Blutprobe entnommen.

Abschließend wurde dem 50-Jährigen die Weiterfahrt untersagt. Die weiteren Ermittlungen hierzu dauern an.

