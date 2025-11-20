Polizeiinspektion Hildesheim

POL-HI: Verletzte Fußgängerin nach Verkehrsunfall in Alfeld

Hildesheim (ots)

Alfeld (agu). Bei einem Verkehrsunfall in Alfeld-Stadt ist am Donnerstagmittag gegen 12:50 Uhr eine Fußgängerin von einem Pkw erfasst und verletzt worden.

Zur genannten Vorfallszeit befuhr eine 58-jährige Autofahrerin aus Freden mit ihrem Citroen den sogenannten "Sappi-Kreisel", aus Richtung Walter-Gropius-Ring kommend in Richtung der vom Verkehrskreisel abgehenden Bahnhofstraße. Zu diesem Zeitpunkt überquerte eine 31-jährige Fußgängerin aus Alfeld den Zebrastreifen am Kreisel / Bahnhofstraße in Richtung Walter-Gropius-Ring. Vermutlich aufgrund von Sichtbehinderungen durch die tiefstehende Sonne übersah die Autofahrerin die rechts von ihr befindliche Fußgängerin und erfasste sie mit ihrem Pkw. Die Fußgängerin schlug in der Folge auf der Motorhaube und der Windschutzscheibe des Citroens auf und stürzte im Anschluss auf die Fahrbahn.

Infolge des Sturzes zog sich die Fußgängerin Schürfwunden an den Knien, Armen und Händen sowie Prellungen zu und wurde im Anschluss zu weiteren Untersuchungen per Rettungswagen einem Krankenhaus zugeführt. Der Sachschaden am verunfallten Fahrzeug wird auf 3000 Euro geschätzt.

Original-Content von: Polizeiinspektion Hildesheim, übermittelt durch news aktuell