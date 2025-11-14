Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Mannheim: Fußgänger verursacht Unfall beim Überqueren eines Radweges - Zeugenaufruf

Mannheim (ots)

Am Donnerstagmorgen ereignete sich im Stadtteil Mannheim-Rheinau ein Unfall, bei dem ein Fußgänger und ein Radfahrer beteiligt waren.

Ein 12-jähriger Junge fuhr gegen 08:30 Uhr auf dem Radweg der Relaisstraße in Richtung Karlsplatz, als plötzlich auf Höhe einer Bäckereifiliale ein bislang unbekannter Fußgänger den Radweg querte, um zu seinem geparkten Auto der Marke VW zu gelangen.

Der Radfahrer konnte einen Zusammenstoß mit dem Fußgänger nicht mehr verhindern. Durch die Kollision stürzte der Junge zu Boden und verletzte sich hierbei leicht. Der unbekannte Fußgänger hob das Fahrrad des Kindes auf, verließ jedoch anschließend die Unfallstelle, ohne seine Personalien zu hinterlassen.

Alarmierte Rettungskräfte versorgten den Jungen vor Ort und brachten ihn anschließend zur weiteren Untersuchung in ein Krankenhaus.

Der unbekannte Fußgänger soll im Alter zwischen 40 Jahren und 50 Jahren gewesen sein. Außerdem soll er weiß-graue Haare gehabt haben.

Das Polizeirevier Mannheim-Neckarau hat die Unfallermittlungen aufgenommen. Personen, die sachdienliche Hinweise zu dem Unfallgeschehen mitteilen können, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 0621 83397-0 zu melden

