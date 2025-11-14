PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Mannheim mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Mannheim: Wendemanöver führt zu Streitigkeiten

Mannheim (ots)

Bei einem Wendemanöver an der Kreuzung Lutherstraße zur Dammstraße übersah ein 45-jähriger Volvo-Fahrer einen 29-jährigen Spaziergänger und touchierte diesen beinahe. Echauffiert über das Fahrverhalten gerieten die beiden Männer in Streit. Dieser eskalierte und mündete seitens des Fußgängers in verbalen Beleidigungen gegenüber dem Autofahrer sowie einem Schlag gegen dessen Schulter. Außerdem schlug der Fußgänger gegen die Heckscheibe des Volvos, wodurch diese beschädigt wurde. Der Autofahrer blieb unverletzt.

Hiernach entfernte sich der Spaziergänger von der Örtlichkeit. Durch eine alarmierte Streifenwagenbesatzung des Polizeireviers Mannheim-Neckarstadt konnte er in Tatortnähe angetroffen und einer Kontrolle unterzogen werden. Er räumte die Tat ein.

Der Tatverdächtige muss sich nun wegen Beleidigung, Sachbeschädigung und versuchter Körperverletzung verantworten.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Mannheim
Stabsstelle Öffentlichkeitsarbeit
Anna Mifka
Telefon: 0621 174-1111
E-Mail: mannheim.pp.sts.oe@polizei.bwl.de
http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Mannheim, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Mannheim mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Mannheim
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Mannheim
Alle Meldungen Alle
  • 14.11.2025 – 10:44

    POL-MA: Rücknahme der Öffentlichkeitsfahndung nach 82-Jährigem aus Mannheim

    Mannheim (ots) - Die Fahndung nach dem vermissten 82-Jährigen (Link zur PM: https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/14915/6157927) hat sich erledigt. Der Vermisste wurde wohlbehalten angetroffen. Medienvertretende werden gebeten die Lichtbilder der Vermissten aus ihren Beständen zu nehmen. Rückfragen bitte an: Polizeipräsidium Mannheim Nadine Kollmar Telefon: 0621 ...

    mehr
  • 14.11.2025 – 09:54

    POL-MA: Heidelberg: Rückstau wegen Reifenpanne, PM Nr. 2

    Heidelberg (ots) - Die gegen 06:40 Uhr aufgrund eines Pannen-Lkw gemeldete Verkehrsbehinderung auf der B 37 in Fahrtrichtung Heidelberg/Vangerowstraße besteht nicht mehr. Rückfragen bitte an: Polizeipräsidium Mannheim Stabsstelle Öffentlichkeitsarbeit Philipp Kiefner Telefon: 0621 174-1111 E-Mail: mannheim.pp.sts.oe@polizei.bwl.de ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren