Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Mannheim: Wendemanöver führt zu Streitigkeiten

Mannheim (ots)

Bei einem Wendemanöver an der Kreuzung Lutherstraße zur Dammstraße übersah ein 45-jähriger Volvo-Fahrer einen 29-jährigen Spaziergänger und touchierte diesen beinahe. Echauffiert über das Fahrverhalten gerieten die beiden Männer in Streit. Dieser eskalierte und mündete seitens des Fußgängers in verbalen Beleidigungen gegenüber dem Autofahrer sowie einem Schlag gegen dessen Schulter. Außerdem schlug der Fußgänger gegen die Heckscheibe des Volvos, wodurch diese beschädigt wurde. Der Autofahrer blieb unverletzt.

Hiernach entfernte sich der Spaziergänger von der Örtlichkeit. Durch eine alarmierte Streifenwagenbesatzung des Polizeireviers Mannheim-Neckarstadt konnte er in Tatortnähe angetroffen und einer Kontrolle unterzogen werden. Er räumte die Tat ein.

Der Tatverdächtige muss sich nun wegen Beleidigung, Sachbeschädigung und versuchter Körperverletzung verantworten.

