Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Rücknahme der Öffentlichkeitsfahndung nach 82-Jährigem aus Mannheim

Mannheim (ots)

Die Fahndung nach dem vermissten 82-Jährigen (Link zur PM: https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/14915/6157927) hat sich erledigt. Der Vermisste wurde wohlbehalten angetroffen. Medienvertretende werden gebeten die Lichtbilder der Vermissten aus ihren Beständen zu nehmen.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Mannheim
Nadine Kollmar
Telefon: 0621 174-1111
E-Mail: MANNHEIM.PP.STS.OE@polizei.bwl.de
http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Mannheim, übermittelt durch news aktuell

