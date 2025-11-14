POL-MA: Rücknahme der Öffentlichkeitsfahndung nach 82-Jährigem aus Mannheim
Mannheim (ots)
Die Fahndung nach dem vermissten 82-Jährigen (Link zur PM: https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/14915/6157927) hat sich erledigt. Der Vermisste wurde wohlbehalten angetroffen. Medienvertretende werden gebeten die Lichtbilder der Vermissten aus ihren Beständen zu nehmen.
