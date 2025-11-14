Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Bammental/Rhein-Neckar-Kreis: Geparkter Transporter bei Unfall beschädigt - Zeugenaufruf

Rhein-Neckar-Kreis (ots)

Zu einem nicht näher bestimmbaren Zeitpunkt zwischen 19:30 Uhr und 23:00 Uhr kam es am Donnerstag zu einem Unfall mit Unfallflucht in der Straße Fischersberg gegenüber der katholischen Kirche. Eine 55-Jährige hatte am Abend dort ihren Ford Transit am Straßenrand geparkt. Als sie in der Nacht zurückkehrte, musste sie feststellen, dass durch ein bislang unbekanntes Fahrzeug, mutmaßlich beim Rangieren, ein erheblicher Schaden an den Flügeltüren am Heck des Fords verursacht wurde. Die Schadenshöhe wird auf 4.000 Euro geschätzt. Das Polizeirevier Neckargemünd ermittelt nun wegen Unfallflucht gegen Unbekannt. Personen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich beim Polizeirevier Neckargemünd unter der Telefonnummer 06223-9254-0 zu melden.

