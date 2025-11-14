PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Mannheim mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Heidelberg: Rückstau wegen Reifenpanne, PM Nr. 1

Heidelberg (ots)

Gegen 06:40 Uhr wurde am Freitag der Polizei ein Lkw mit einer Reifenpanne auf der B 37 in Fahrtrichtung Heidelberg auf Höhe der Gneisenaustraße gemeldet. Das Fahrzeug blockiert eine der beiden Fahrstreifen in Richtung Vangerowstraße. Die Polizei sichert das Pannenfahrzeug ab. Jedoch kommt es derzeit zu einer erheblichen Verkehrsbeeinträchtigung. Es hat sich ein Rückstau auf der B 37 bis zur A 656 gebildet. Da die Abschleppmaßnahmen noch einige Zeit in Anspruch nehmen werden, sollten ortskundige Verkehrsteilnehmerinnen und Verkehrsteilnehmer die Örtlichkeit frühzeitig umfahren.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Mannheim
Stabsstelle Öffentlichkeitsarbeit
Philipp Kiefner
Telefon: 0621 174-1111
E-Mail: mannheim.pp.sts.oe@polizei.bwl.de
http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Mannheim, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Mannheim mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Mannheim
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Mannheim
Alle Meldungen Alle
  • 13.11.2025 – 21:42

    POL-MA: Heidelberg/B3: Verkehrsunfall mit Personenschaden führt zu Vollsperrung, PM Nr. 3

    Heidelberg (ots) - Nach Beendigung der erforderlichen Maßnahmen an der Unfallstelle und den verunfallten Fahrzeugen konnte die B 3 ab 21.00 Uhr für den Verkehr wieder freigegeben werden. Rückfragen bitte an: Polizeipräsidium Mannheim Führungs- und Lagezentrum Michael Martin Telefon: 0621 174-1111 E-Mail: mannheim.pp@polizei.bwl.de ...

    mehr
  • 13.11.2025 – 16:49

    POL-MA: Heidelberg/B3: Verkehrsunfall mit Personenschaden führt zu Vollsperrung, PM Nr. 2

    Heidelberg (ots) - Zum Unfallgeschehen, das zur bereits berichteten Vollsperrung der B 3 (https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/14915/6157962) geführt hatte, kann mittlerweile nachberichtet werden. Ein 20-jähriger Mercedes-Benz-Fahrer war gegen 14:45 Uhr auf der B 3 vom Heidelberger Stadtteil Emmertsgrund kommend unterwegs. Insgesamt befanden sich vier Personen, ...

    mehr
  • 13.11.2025 – 15:35

    POL-MA: Heidelberg/B3: Verkehrsunfall führt zu Vollsperrung, PM Nr. 1

    Heidelberg (ots) - Gegen 14:45 Uhr ereignete sich auf der B 3 ein Verkehrsunfall. Ein Auto war auf der B 3 vom Heidelberger Stadtteil Emmertsgrund kommend unterwegs und kollidierte im Bereich der Ausfahrt in Fahrtrichtung Wiesloch mit einem Lkw. Über Personen- und Sachschaden liegen bislang noch keine Informationen vor. Für die Rettungs- und Unfallmaßnahmen musste ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren