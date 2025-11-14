Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Heidelberg: Rückstau wegen Reifenpanne, PM Nr. 1

Heidelberg (ots)

Gegen 06:40 Uhr wurde am Freitag der Polizei ein Lkw mit einer Reifenpanne auf der B 37 in Fahrtrichtung Heidelberg auf Höhe der Gneisenaustraße gemeldet. Das Fahrzeug blockiert eine der beiden Fahrstreifen in Richtung Vangerowstraße. Die Polizei sichert das Pannenfahrzeug ab. Jedoch kommt es derzeit zu einer erheblichen Verkehrsbeeinträchtigung. Es hat sich ein Rückstau auf der B 37 bis zur A 656 gebildet. Da die Abschleppmaßnahmen noch einige Zeit in Anspruch nehmen werden, sollten ortskundige Verkehrsteilnehmerinnen und Verkehrsteilnehmer die Örtlichkeit frühzeitig umfahren.

