POL-MA: Heidelberg/B3: Verkehrsunfall mit Personenschaden führt zu Vollsperrung, PM Nr. 2

Heidelberg (ots)

Zum Unfallgeschehen, das zur bereits berichteten Vollsperrung der B 3 (https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/14915/6157962) geführt hatte, kann mittlerweile nachberichtet werden. Ein 20-jähriger Mercedes-Benz-Fahrer war gegen 14:45 Uhr auf der B 3 vom Heidelberger Stadtteil Emmertsgrund kommend unterwegs. Insgesamt befanden sich vier Personen, alle im Alter zwischen 18 bis 21 Jahren in dem Fahrzeug. Auf der Ausfahrt in Fahrtrichtung Wiesloch geriet der Mercedes-Benz aus bislang unbekannter Ursache in den Gegenverkehr und kollidierte dort seitlich mit einem Lkw. Im Mercedes-Benz wurden der Fahrer und ein hinter ihm sitzender 21-Jähriger leicht verletzt. Die zwei weiteren Insassen und der Lkw-Fahrer blieben unverletzt. Beim Mercedes-Benz und dem Lkw-Auflieger entstand Totalschaden. Beide müssen abgeschleppt werden. Über die Höhe des Gesamtschadens kann bislang noch keine Aussage getroffen werden. Es wird nachberichtet, sobald die B 3 für den Verkehr wieder freigegeben wird.

